Volcó un camión cargado con alimentos

Un camión de gran porte volcó este miércoles, alrededor de las 5.00 de la madrugada, en el kilómetro 373 de la Ruta 12, entre las localidades de Aranguren y Hernández.Según se informó a, el rodado transitaba procedente de Buenos Aires, cargado con alimentos para una cadena de supermercados. El mismo se desestabilizó en la calzada debido a la humedad existente en el pavimento producto de la lluvia y volcó hacia la izquierda.De acuerdo con los datos brindados a este medio, el rodado de carga “no tuvo contacto con ningún otro vehículo que haya estado en circulación” al momento del siniestro.El chofer no sufrió lesiones de importancia. “Solamente algún golpe y no dejaba de mencionar que fue de gran ayuda el cinturón de seguridad que llevaba colocado”, relataron testigos aEn las primeras horas de la mañana se aguardaba la llegada de otro camión para realizar el trasbordo de la mercadería y luego movilizar el vehículo volcado, que estaba en la banquina y no obstruía el tránsito por el pavimento.