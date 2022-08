Dos comisarías no quisieron tomar la denuncia y una joven terminó asesinada

La familia de Karen Ríos (20), asesinada por su ex cuñado en Mendoza, reveló este martes que horas antes del crimen intentaron denunciarlo. Sin embargo, contaron que enAsí lo confirmó la tía de la víctima este martes, quien contó queel domingo. Horas más tarde fue a su casa a matarla.Fue en diálogo con el Los Andes de Mendoza, que la mujer reveló el acontecimiento y“Hugo Sosa atacó a Melisa y ella se arrimó a la subcomisaría de la Libertad, donde no le tomaron la denuncia y se tuvo que trasladar a Rivadavia, donde tampoco le tomaron la denuncia esa noche. No le dijeron por qué, sólo que la hiciera el lunes o vía online”, contó Yaquelina Ríos.Y añadió: “. Porque lo habrían detenido esa misma noche. Es lamentable que no quieran recibir las denuncias o que te hagan esperar seis horas para escucharte”, criticó entre la angustia.Hugo Orlando Sosa, de 41 años, intentó asesinar a su expareja este lunes, con quien tiene un hijo, y a su paso atacó a puñaladas al resto de la familia:La joven asesinada es. La víctima fue atacada con un cuchillo por Sosa luego de que la confundiera con su exmujer.El hombre había ingresado cerca de las 8 de la mañana a la vivienda donde ocurrió el femicidio, ubicada en calle Juan José Paso del barrio Libertad, del municipio de Rivadavia.En su raid asesino se cruzó con su exsuegra a la que también apuñaló y dejó en grave estado. Otras dos cuñadas, una de ella de 16 años, también fueron agredidas, aunque están fuera de peligro.Por último, el femicida salió corriendo con intenciones de escapar y fue alcanzado por el novio de Karen, un joven que vive cerca de la vivienda del ataque, a quién también lastimó con el cuchillo. El hombre finalmente quedó detenido por el crimen.Según los resultados de la autopsia, la joven de 20 años murió a raíz de una puñalada en el pecho que le aplicó su excuñado, a quien llegó a enfrentarse de acuerdo a los resultados de los estudios forenses entregados a la Justicia.En el informe, detallaron que la muerte se produjo por una herida punzo cortante a la altura del pecho y que también se halló muchos pelos en una de sus manos, lo que presume que -antes de la muerte- se defendió y luchó contra el agresor.Asimismo, señalaron que esos mechones serán sometidos a estudios genéticos para ser cotejados con el ADN el principal sospechoso del femicidio.