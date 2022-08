Christe denunció al médico forense que realizó autopsia de Julieta Riera

Denunciaron a médico forense por falso testimonio

La defensa de Jorge Julián Christe, condenado a perpetua por el femicidio de su pareja, María Julieta Riera, volvió a plantear un pedido de excarcelación con el argumento de que el fallo que lo puso tras las rejas en 2021 no está firme y por la situación que atraviesa el hijo de la pareja, LC, de 6 años, “quien se encuentra padeciendo graves afectaciones a raíz del encierro de su padre”.Según indicó ala abogada defensora, Mariana Barbitta, la audiencia “con el Superior Tribunal de Justicia se iba a realizar mañana miércoles, pero por cuestiones de agenda y temas personales de los miembros, la misma se reprogramó para el 7 de septiembre del 2022”.“Ese día estaremos presentes trabajando en el contexto de ese pedido de arresto domiciliario”, dijo. Seguidamente, indicó que “hicimos una presentación muy fundada y motivada, donde nosotros planteamos los argumentos y los agravios, a nivel nacional e internacional que dice que hasta que una sentencia no quede firme, el imputado tiene derecho de permanecer en libertad o en forma morigerada”.En ese sentido, la letrada remarcó que “durante el arresto domiciliario de Julián, nunca se generó ninguna situación que haya puesto en riesgo esa libertad controlada”.El pasado 26 de julio, la defensa de Jorge Julián Christe presentó una denuncia penal contra el médico forense Héctor Brunner por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público. Lo acusa de ocultar fotos y violar los protocolos de la medicina forense.“En la denuncia que presentamos y que está firmada por Julián y por mí, exponemos que el médico cometió un sin números de errores y de irregularidades gravísimas, como por ejemplo no haberse presentado en el lugar del hecho”, indicó.Al respecto, dijo “Nunca fue a inspeccionar desde donde se cayó Julieta. Mi cliente, está acusado por un hecho que no cometió, él no se acercó al cuerpo de la fallecida, no la tiró y no intento estrangularla. Él la miró desde casi cuatro metros de distancia cuando ella tenía los pies hacia atrás”.Sobre la denuncia, agregó que “El medico tampoco pidió fotos de todo el cuerpo. Se presentaron 70 fotografías y sorpresivamente, la número 71 apareció recién al momento en que se produce el juicio público y que el profesional menciona que es el cuello de Julieta y eso no prueba que fue estrangulada. La imagen nunca estuvo a disposición de la defensa ni la de querella. Hay un ocultamiento doloso del parte de Brunner hacia la administración de justicia y las partes”.La denuncia penal contra el médico ya tiene un número de expediente y está a cargo del Dr. Cristian Giunta. “Nos vamos a constituir como querellantes y estamos a disposición del Ministerio Publico Fiscal para investigar todo lo que sea necesario en relación a este hecho. La autopsia con informes preliminares y finales, tiene contradicción entre sí. El mismo Brunner señaló que cometió errores”.“Ahora queda esperar si el Ministerio Publico Fiscal avanza con la investigación o desestimar la denuncia por la falta de delito”, finalizó.