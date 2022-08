El marido de la enfermera asesinada negó el crimen y lloró frente al fiscal

Policiales Autopsia reveló la causa de muerte de enfermera hallada en el galpón de su casa

Policiales Revelan el drama que vivía la enfermera hallada muerta en el galpón de su casa

Silvio Espíndola, detenido y acusado por asesinar a su esposa Elizabeth di Legge, la enfermera de González Catán que fue denunciada como desaparecida el fin de semana pasado, se sentó este martes por la tarde frente al fiscal Federico Medone, quien lo detuvo como el principal sospechoso del femicidio. Según pudo saber Infobae, entre sollozos, temblando y apretando sus manos, declaró que la noche anterior al presunto crimen tuvieron una “fuerte discusión” porque la mujer, dijo, “a veces lo sacaba de quicio”. Luego, negó haberla matado.Según confiaron a este medio, cuando el sospechoso fue cuestionado por el fiscal Medone sobre el hallazgo del cuerpo en su propia casa durante la indagatoria, indicó que “la buscó por toda la vivienda”, pero que “justo ese cuarto no lo había revisado”.Otro de las pruebas contra Espíndola, fue un informe oficial altamente incriminador. El hombre había declarado que al momento de la desaparición, cuando no era un sospechoso, estaba trabajando en el hospital Churruca, donde se desempeñaba con Di Legge. Sin embargo, un oficio del hospital aseguró que estaba ausente sin aviso en las horas donde se estima que Elizabeth murió.Sobre esto también lo indagó el fiscal. De acuerdo a la información oficial, el sospechoso aseguró que se había ido “a pasear al barrio de Once y después volvió a su casa”. Las fuentes del caso indicaron que a Espíndola se lo notó nervioso en su declaración.También, hay un contexto. Di Legge quería separarse de su pareja y había denunciado violencia de género.De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la investigación, en abril del 2019 la mujer hizo una denuncia contra su marido ante el Juzgado de Familia N°8 de La Matanza para solicitar una protección contra la violencia familiar, pero la misma quedó paralizada en octubre del 2020.Sin embargo, el dato más llamativo surge de un estudio psicológico que se le realizó a la enfermera el 21 de julio pasado. Di Legge fue a pedir ayuda a la Red de Asistencia de la Secretaría de la Mujer del municipio en el que vivía, porque “no podía tomar la decisión de separarse”.Según consta en ese informe, a través del espacio de género que existe en el Hospital Churruca, donde trabajaba junto a Espíndola, Di Legge “pudo identificar las violencias psicológicas que refiere atravesar (física, sexual, psicológica y simbólica)”.Los profesionales que la asistieron mencionaron que el marido ejercía “violencia por motivos de género de diversa índole, desde hace ya varios años” y que, juntos, tenían “tres hijos, de 10, 16 y 20 años”.De esta manera, con todas las pruebas en su contra, la jueza de garantías, Karina Andrijasevich, entendió lo mismo que el fiscal Medone y dictó su prisión preventiva. Luego de la declaración fue trasladado a un calabozo como principal acusado por el femicidio.