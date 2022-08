Fuerte choque entre un camión cargado con troncos y una camioneta

Aproximadamente a las 8 de la mañana de este martes, un violento accidente de tránsito tuvo lugar en el kilómetro 250 de la Ruta Nacional 14.Allí, una camioneta Toyota Hilux que circulaba por la autovía en dirección norte a sur, salió de la cinta asfáltica en dirección a la colectora oeste y, durante la maniobra, el conductor aparentemente no se habría percatado que se acercaba un camión Mercedes Benz 1114 cargado de eucaliptus y se produjo el violento impacto.Sebastián, el camionero, explicó que “cuando vi que el choque ya no se podía evitar, traté de frenar y tirar el camión para un costado, para ver si el hombre me veía o algo, pero no lo hizo y me chocó de costado”. De esta manera, la camioneta impactó a la altura de la rueda delantera derecha del rodado de gran porte.Los principales destrozos del camión fueron en ese sector delantero derecho, mientras que la camioneta terminó con todo el frente destrozado y los airbags accionados, que evitaron que las consecuencias del accidente sean más graves para el conductor, quien estuvo consciente en todo momento, pero de todas formas fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat por precaución.A raíz del siniestro, el tránsito sobre la colectora se vio interrumpido por personal de la Policía de Entre Ríos y, en el lugar, intervinieron efectivos de Estación Yuquerí. (Diario Río Uruguay)