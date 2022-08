Policiales

Departamento Federación

Martes 2 de Agosto de 2022

Un perro frustró el violento asalto a productor: “Amenazaron con destriparme”

“Me amenazaba con que me iba a cortar, que me iba a destripar, y me decía que le diera la plata”, rememoró el trabajador al referirse al violento intento de asalto del que fue víctima. Su perro mordió a uno de los ladrones para defenderlo