Denuncian a médico por abusar de la niñera de sus hijos que tiene 14 años

Un médico de la localidad correntina de Garaví, en el departamento de Santo Tomé, fue denunciado por abusar sexualmente de una adolescente de 14 años que trabajaba en su casa como niñera.





El hombre, que tiene 54 años, sería imputado formalmente este miércoles por el fiscal Facundo Cabral en una audiencia que se realizará ante la jueza de Garantías Sara Durand.



El caso salió a la luz casi por casualidad. Una mujer advirtió cambios en el comportamiento de su hija de 14 años y decidió hablar con ella sobre los cuidados necesarios en caso de tener relaciones sexuales.



Grande fue su sorpresa cuando la adolescente le dijo que no debía preocuparse porque el médico del pueblo, Juan Antonio Romero Poma, le inyectaba periódicamente anticonceptivos y que con él mantenía relaciones en forma habitual desde el año pasado.



La mujer contó que en Garaví era vecina de Romero Poma y que fue la esposa de éste quien en su momento le sugirió que los hijos de ambos se juntaran para jugar.



El médico, de origen peruano, quedó viudo hace poco más de un año y fue entonces que le solicitó a la adolescente que se encargara del cuidado de sus hijos mientras él atendía la sala de primeros auxilios del pueblo.



Apenas repuesta del shock, la mujer y su padre fueron a pedirle explicaciones al doctor. El hombre, lejos de negar los abusos, reconoció que tenía un "vínculo" con la menor pero que era un tío quien la había manoseado.



La madre de la adolescente realizó una denuncia penal pero el inicio de la feria judicial hizo que la investigación no avanzara. Un juez ordenó una prohibición de acercamiento, aunque fue violada tanto por el médico como por la chica, que es víctima de manipulación por parte del acusado, según publica el diario Clarín.



El abogado de la familia sostuvo que Romero Poma incluso utilizó a los asistentes sociales para mantener el contacto con la nena cuando su madre decidió restringirle el acceso al celular.



En su presentación, la mujer denunció por abuso sexual con acceso carnal a Romero Poma y también al tío de la nena, pero por abuso sexual simple.



Según la crónica, después de iniciarse la causa penal, el 7 de julio, la adolescente se escapó en varias ocasiones de su casa para encontrarse con el abusador, que le entregaba sumas de dinero para comprar su silencio.



Además, protagonizó varios hechos de violencia para con su madre y sus dos hermanas, que tienen 8 y 11 años. Es por eso que desde la Justicia dispusieron que la adolescente sea alojada en un hogar de menores de la ciudad de Gobernador Virasoro.



La madre de la víctima contó: “Cuando fuimos con mi papá, él reconoció todo y dijo que sabía lo que le podía pasar por estar con una menor de edad”. La mujer indicó: "En el celular de mi hija encontré mensajes en los que él me dice que su hija menor era la bebé de los dos. Él la manipuló desde un primer momento”.



Sobre el vínculo laboral, precisó que “en un primer momento, le dijo que debía trabajar de 14 a 21 pero después que él quedó viudo le pedía que estuviera todo el día en su casa, de lunes a lunes. Incluso la llevaba a Santo Tomé y volvían muy tarde a la madrugada. Eso, sumado a sus cambios físicos, hicieron que empezara a sospechar”.



Fuentes vinculadas a la causa dijeron que, este miércoles, Romero Poma sería citado a audiencia de imputación y en los próximos días la jueza Durand ordenaría que la víctima declare en Cámara Gesell.