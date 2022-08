Asalto al corralón: la víctima desistió de constituirse como querellante

Foto: Pablo Ferreyra

Pablo Ferreyra, quien en julio de 2021 resultó gravemente herido de bala en el asalto al corralón Almafuerte, ubicado en Circunvalación y Churruarín de Paraná, desistió de constituirse como querellante de cara al juicio en la que serán sentados en el banquillo de acusados un grupo de personas que, según la Fiscalía, planeó y ejecutó el robo.Ferreyra es el hijo del dueño de un corralón, al que los delincuentes le robaron una mochila con dólares (alrededor de 40 mil) y lo hirieron con dos disparos de arma de fuego. Ello ocurrió el 16 de Julio de 2021. A cargo de la investigación penal preparatoria estuvo el fiscal Mariano Budasoff, quien unos días antes de que comience la feria judicial solicitó la remisión de la causa a juicio. Pidió que el caso sea juzgado en un juicio por jurados.La novedad tribunalicia de la semana fue que la víctima decidió no continuar con la querella, de modo que en el juicio sólo estará el fiscal ejerciendo la acusación penal, como representante del Estado.Ferreyra comunicó la decisión a los tres abogados que representaban sus intereses en la investigación fiscal: Pedro Fontanetto, Germán Palomeque y José Velázquez. Los letrados, a su vez, comunicaron lo resuelto por el damnificado a la Fiscalía.“Declaro que por razones personales no me constituiré como querellante en los autos referidos”, dice una breve nota presentada por Ferreyra en el marco del legajo que investiga el asalto al Corralón Almafuerte, caratulado “Ferreyra Pablo Nicolás – Víctima. s/Robo agravado por el uso de armas de fuego. Homicidio agravado en grado de tentativa. Imputados Armándola, Horacio; Cuatrin, Luciano; Godoy, Mario; Sione, Ariel; Núñez Guerrero, César; Vega, Guillermo”.A su vez, los abogados informaron que “llegada ésta instancia relativa a la etapa intermedia del presente proceso penal, el propio damnificado ya recuperado y en pleno goce de sus facultades, luego de ser cabalmente informado por los suscriptos, nos ha manifestado que no es su intención continuar con la función de acusador privado, motivo por el cual desde ésta parte desistimos de la querella particular oportunamente promovida”.Cabe señalar que luego de recuperarse, la víctima del asalto declaró ante el fiscal y desvinculó por completo al abogado Carlos Guillermo Torrealday como posible instigador del hecho. “Torrealday no sólo es mi socio, sino que es mi amigo”, afirmó Ferreyra ante el fiscal. (Fuente: Entre Ríos Ahora)