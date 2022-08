Almacenera forcejeó con ladrón mientras otro baleó a su padre: “No tengo miedo”

Policiales Sigue prófugo uno de los delincuentes que asaltó un comercio y baleó al dueño

Policiales Asaltaron una despensa en San Benito e hirieron de un disparo al comerciante

Padre e hija, dueños de una despensa de San Benito, este sábado, fueron víctimas de unque habían ingresado a robar una cortadora de fiambre y una balanza electrónica.Pero los almaceneros resistieron y forcejearon con los delincuentes; en la huida, uno de los malvivientes baleó al hombre. Hasta el momento, solo uno de los asaltantes fue detenido y el otro permanece prófugo.cómo fue el hecho de inseguridad.“Estaba tranquila, sentada tomando unos mates, cerca de las 21.30, cuando entraron dos muchachos con el casco puesto, campera de cuero y jeans negro; uno de ellos sacó el casco y me dijo que querían comprar 50 pesos de chizitos. Fui a buscar la bolsa, la puse sobre el mostrador, corrí la plata para el costado y cuando me di vuelta buscar el jarrito, me dice:”, rememoró la almacenera a. Y continuó: “Cuando lo dijo por segunda vez, saltó al mostrador y yo me hice para atrás; ahíLa mujer corrió hasta un pasillo y avisó a sus padres para que llamaran a la Policía porque estaban siendo víctimas de un asalto. “El muchacho saltó al mostrador, arrancó el cable de la balanza y cuando se separa el platito, que queda sobre el mostrador, entró el otro que estaba afuera para sacar la cortadora de fiambre”, resumió al dar cuenta que ambos ladrones salieron tras ella.; cuando me zafó la mano, lo zamarreaba de la campera, y cuando se quiso subir a la moto, que fue cuando se le cayó el revólver, se lo quise patear”, reveló Gabriela. Pero,, contó la almacenera.Gabriela confesó que cuando escuchó los gritos de los vecinos, que decían que le habían disparado su padre, dejó a los ladrones que se fueran.Es que cuando Omar oyó los gritos de auxilio de su hija e inmediatamente llegó hasta el negocio. “Me encuentro, primero, con la cortadora de fiambre tirada en el piso y los protagonistas, que eran Gabriela y los delincuentes, en la calle. Al salir, veo que se estaban llevando la balanza, pero no sabía qué más habían robado, y, explicó el hombre.“Ya no pudimos hacer nada, pero llegaron muchos vecinos, a quienes agradezco”, comentó al estimar que cuando los ladrones se vieron acorralados, optaron por darse la fuga.Omar fue trasladado al hospital San Martín, donde los médicos le explicaron que no es conveniente extraer el proyectil de la pierna y que debe que esperar a que el organismo lo encapsule. Mientras se recupera de las consecuencias del violento asalto, está medicado con antibióticos y calmantes., acotó y reveló queEn la oportunidad, el comerciante agradeció al personal policial de la comisaría, del centro de salud de San Benito y del hospital de Paraná, y a los vecinos que los socorrieron.. “Esta es una zona tranquila, porque los que cometen asaltos, la mayoría son de Paraná”, apuntó.