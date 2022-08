Fue a matar a su ex, asesinó a ex cuñada e hirió a toda la familia a cuchillazos

La relación

El terror se desató en segundos. Un hombre armado con un cuchillo entró a las 8 de la mañana a la casa 12 de la manzana A del barrio La Libertad, en la localidad mendocina de Rivadavia, y desató un infierno. Mató a puñaladas a una joven de 20 años, hirió de gravedad a la madre de la joven asesinada, de 45 años, y les provocó heridas de menor consideración al novio de la víctima fatal y a una hermana de 16 años. Fue detenido, pero no si antes acuchillar a su captor, un familiar de las mujeres atacadas.Karen Ríos tenía 20 años y conocía a su femicida, confirmaron fuentes judiciales. Hugo Orlando Sosa (41) fue pareja de su hermana Janet, de esa relación nació un nene que hoy tiene 7 años.Según los primeros testimonios, el femicida llegó con intenciones de asesinar a su ex pareja Janet, pero esta mujer no estaba en su casa y comenzó a discutir con los familiares. En medio de la ira, terminó atacando salvajemente a Karen, quien murió al instante producto de una puñalada en el pecho.Sosa, en el escape frenético además apuñaló en el cuello a su ex suegra, a una menor de 16 años la hirió en el brazo y al novio de Karen, de 21 años, le cortó la muñeca y salió corriendo por la vereda.Cuando el asesino ganó la calle fue perseguido por un familiar de la víctima que logró reducirlo tras una salvaje pelea. “Este hombre también fue herido, pero no de gravedad”, agregaron las fuentes consultadas. Luego se sumaron efectivos policiales, quienes terminaron trasladando al atacante a la Subcomisaría de la Reducción y quedó disposición de la Oficina Fiscal de Comisaría 13°. Además, los uniformados le secuestraron el cuchillo con el que habría atacado a la familia Ríos.Sosa fue a buscar a Janet (hermana de la joven asesinada) pero esta mujer no estaba en el domicilio. En ese momento comenzó la discusión que terminó en fatalidad.La madre de la familia y la hermana menor de 16 años fueron trasladadas al hospital Saporiti. La mujer de 45 años fue asistida por unas heridas en el cuello, hombro, omóplato y maxilar superior. Fue operada y está en grave estado.Mientras que la menor tuvo cortes en varias partes de su cuerpo y también fue intervenida quirúrgicamente, pero está fuera de peligro. Por último, el novio de Karen llegó con una herida menor en su muñeca izquierda.La relación entre Sosa y Janet no era la mejor. El conflicto por la tenencia de su hijo había marcado otros violentos incidentes.En 2018 Sosa recibió una denuncia por “impedimento de contacto” (no se podía acercar a su hijo). Fuentes judiciales aclararon que no tenía ninguna denuncia por violencia de género ni otros antecedentes.Además, en ese mismo año el femicida denunció a un hermano de su pareja por amenazas, pero la exposición fue archivada al año siguiente, en 2019.Los investigadores comenzarán a tomar declaraciones a los testigos, mientras personal de Científica trabaja en el lugar. Sosa fue aprendido y la caratula de su causa será “femicidio” adelantaron las fuentes al dialogar conOtro tema que preocupaba a los investigadores es que luego del brutal asesinato y ataque, la familia no lograba encontrar al hijo que Sosa tuvo con Janet. “Llevaban una hora buscándolo y no lo habían localizado”, detalló una fuente judicial.