Hijo de un ex policía mató a presunto ladrón armado que quiso entrar a su casa

Juan Manuel B.M, de 37 años, hijo de un ex jefe de la Policía de Rosario, mató de dos disparos en el pecho a un sospechoso que encontró en la madrugada de este lunes en el techo de su casa. El hecho ocurrió en San Lorenzo, entre Vera Mujica y Crespo, en el barrio Luis Agote, a escasos metros de la terminal de ómnibus, una de las principales vías de ingreso a la ciudad. El tirador no fue demorado: para la Justicia fue un hecho de legítima defensa.De acuerdo a las primeras informaciones que recibió la fiscal de Homicidios Dolosos Gisela Paolicelli de parte de la fuerza provincial, Juan Manuel escuchó ruidos en la parte superior de su domicilio y, ante la posibilidad de que fuera un ladrón, subió armado. Siempre según los primeros datos del expediente, el hombre aseguró que vio a un sospechoso que también portaba un arma.En ese marco, disparó dos veces: las balas impactaron en el tórax. El delincuente luego huyó, logró bajar de los techos y fue a pedir auxilio al McDonald’s situado en Santa Fe y Vera Mujica, a pocos metros del lugar del hecho.El ladrón, aún no identificado, ingresó pasadas las 6 al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez luego de ser trasladado por personal médico del SIES. Media hora después falleció a causa de sus heridas.El presunto tirador recibió a la Policía y a la Justicia: entregó una pistola Bersa calibre 9 milímetros que tenía una bala en recámara y diez en el cargador. Minutos después, la Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal secuestró otra arma, que sería la que portaba el delincuente que fue asesinado en presunta legítima defensa.En lo que va del año hubo 165 homicidios dolosos en el departamento Rosario, según datos del Observatorio de Seguridad Pública, organismo provincial integrado por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación.En el techo de la casa de Juan Manuel B. M. se incautaron dos vainas servidas calibre 9 milímetros que fueron enviadas a peritar. Se presume que son las dos que habrían sido disparadas al delincuente, según los testimonios tomados por la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II.Los vecinos salieron a defenderlo ante los medios de comunicación. “Sabemos en qué casa fue y qué vecino es, pero no vamos a decir nada porque queremos resguardarlo. Esto es una zona liberada. Es lindo el barrio, la gente es buenísima, pero está muy insegura, sin presencia policial y con calles oscuras, sin iluminación. Acá, hay arrebatos día por medio”, señaló un vecino aal tiempo que agregó: “Es trágico que estemos armados, pero esto está cada día peor”.La fiscal Paolicelli también ordenó al gabinete criminalístico que realice tareas de fotografía, pericia balística y levantamiento de rastros. Sobre Juan Manuel B. M. solo solicitó que se le haga un dermotest para determinar si efectivamente disparó.El cuerpo del delincuente fue enviado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. Se espera que allí sea reconocido por familiares o allegados.