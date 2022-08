Pidieron justicia por el crimen de hombre que falleció tras recibir un piedrazo

A un año del crimen de Daniel Ayala , el hombre que falleciera tras recibir un piedrazo en la cabeza durante un altercado con un vecino acontecido en barrio Capibá de Paraná, familiares y amigos exigieron justicia y celeridad frente a Tribunales al manifestar su rechazo al eventual acuerdo en juicio abreviado al que podría arribar el principal acusado por el homicidio.“Queremos que el fiscal Lambarri tome una decisión porque primero nos dijo que seis meses y ya llegamos al año; y si vamos a juicio, pedimos que este chico vaya preso porque él anda como si nada siendo que mató a mi hijo, por más que diga que no fue su intención”, apuntó ala madre de la víctima, Sandra Arrieta. “No quiero que la muerte de mi hijo quede impune”, sentenció.La mujer se mostró “destrozada” y, según remarcó, “como madre, quiero justicia para mi hijo, porque él no se lo merecía, porque él estaba en su casa”. “Por más que diga que no fue su intención, a mi hijo me lo mató de un piedrazo”, remarcó.Se recordará que por el crimen, los familiares de la víctima apuntaron a un hombre de apellido Palavecino. “Él es conocido de la familia y ha compartido la mesa con mi hijo porque le daba de comer”, contó Arrieta al dar cuenta que, tras el homicidio, esta persona “disparó como una rata”.“Quiero justicia, que pague lo que tenga que pagar, y que esté adentro, así estemos hasta cuatro años para ir a juicio”, insistió la mujer y fundamentó: “Es un peligro para la sociedad, porque mató a mi hijo de un piedrazo”.Por su parte, Romina, la hermana de Ayala, contó lo que ocurrió en la casa del presunto asesino el día del ataque en barrio Capibá: “Estaban festejando el cumpleaños de su ex mujer y el de él porque eran seguidos, en el mes de julio. Y hasta el día de hoy no sabemos cuál fue la causa de por qué él hizo lo que hizo, por qué empezó a tirar piedras a la casa de mi hermano, y no fue solo un piedrazo. Mi hermano salió a preguntar quién tiraba las piedras y ahí él dijo `yo´; y así empezaron lo que se ocasionó, que siguiera tirando piedras y más piedras”.“Y a los dos días se le empezó a hinchar la cara y la cabeza, y después pasó lo que pasó en el hospital”, lamentó en relación a la muerte de su hermano.“Queremos que cumpla adentro porque hay una muerte, que es la de mi hermano. No nos sirve que el fiscal nos diga que él (por el asesino) no tuvo la intención porque no lo tenemos a mi hermano”, argumentó.