Fue hasta la casa de su ex pareja, violó la perimetral y le llevó la moto

Una mujer de Venado Tuerto, en Provincia de Santa Fe, denunció haber sufrido un hecho de violencia de parte de su ex pareja, quien tras amenazarla se retiró del domicilio llevándose una moto Motomel Blitz 110 cc de su propiedad. El insólito hecho se registró en el domicilio de la mujer quien aseguró que su pareja sustrajo su motocicleta tras una ardua discusión en dónde no faltaron amenazas.



Tras ese hecho denunciado por la mujer, personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) entrevistó a la mujer en su domicilio quien dio detalles de lo sucedido. Momentos después el sujeto, tripulando la moto de su pareja o ex pareja, fue detectado por un móvil de la fuerza en inmediaciones de Pinto lucero y Santa Cruz, en el barrio Alejandro Gutiérrez a pocas cuadras del estadio "Claudio Turco García", del club Juventud Pueyrredón.