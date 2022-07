Encontraron restos del cuerpo de un bebé que fue devorado por perros

Los restos del cuerpo de un bebé fueron encontrados en la madrugada de este sábado en Cipolletti, ciudad del noroeste de Río Negro que linda con Neuquén capital. Según fuentes policiales, "el hallazgo de los restos lo había encontrado un perro. Un vecino que observó la situación y, al constatar que se trataba de un bebé, dio aviso al personal policial".



El cuerpo fue encontrado esta madrugada alrededor de las 3:30 en la zona del barrio Obrero B, sobre calle Naciones Unidas. El hombre habría escuchado ruidos y por eso salió a ver de qué se trataba. Allí encontró los restos junto al animal.



El comisario de la Unidad 45, Gustavo Ruiz explicó esta mañana que, luego de recibir el llamado, entrevistaron al dueño del domicilio donde se produjo el primer hallazgo. De forma inmediata se dio intervención a la fiscalía y al personal del gabinete criminalístico y se hizo un rastrillaje en la zona. "En cercanías del lugar, en un desagüe se encontraron más restos", confirmó el funcionario policial.



Los restos fueron trasladados a General Roca. Durante las primeras horas de la mañana, el lugar fue primetrado para que el gabinete de criminalística continuará trabajando. Hubo un intenso operativo para rastrear la procedencia del cuerpo, ya que no saben si él bebé fue abandonado ahí o en otro lugar.



Las primeras declaraciones oficiales apuntan a que el caso involucraría a la madre. Es llamativo cómo la Policía orienta solamente la investigación pensando que "fue una mujer la que abandonó el cuerpo", publicó Diario Río Negro.



El personal policial informó que "solicitaron en el hospital una lista de mujeres que estaban próximas al parto o que hayan dado a luz durante estas semanas", el objetivo es determinar la procedencia del cuerpo.



La referente del barrio Obrero, Lila Calderón expresó que "en el barrio hay mucha conmoción por el hallazgo, no se sabe que pasó". Además, contó que, durante la semana, el personal municipal estuvo realizando limpieza en el canal donde los restos fueron hallados.



"Anoche cerca de las 2:30 los perros ladraban mucho, entonces mi marido decide salir a mirar. Mi mascota también sale y en un momento mi pareja se da cuenta que el animal traía algo, él me dice que había desechado otro pedazo de carne sobre el techo de otro domicilio pensando que era carne picada con vidrio. Esta mañana la policía subió a ese lugar y verificó que eran otros restos del cuerpo. A mi marido lo llevaron a declarar, y cuando vuelve a la casa caminando se encuentra más restos en una bolsa. Aviso a la policía que estaba trabajando en la zona y fueron a ver, al parecer habría más partes en ese lugar. Lo único que pedimos es que se haga justicia por ese bebé", relató la dueña del domicilio donde fue encontrados partes del cuerpo.