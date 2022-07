Nuevo homicidio en Paraná: un joven murió tras ser apuñalado en confuso hecho

Un joven de 25 años falleció este sábado al ingresar al hospital San Martín de Paraná producto de una herida de arma blanca en una de sus piernas. El hecho de sangre se habría originado tras una serie de disturbios acontecidos en calle Pedro Balcar al final, en barrio El Perejil de la capital entrerriana, supo Elonce.



“Un disturbio en barrio El Perejil motivó un llamado al 911, pero cuando el móvil policial se presentó en el lugar, no encontró nada y se retiró; un segundo aviso daba cuenta de un herido de arma blanca, por lo que cuando el patrullero llegó por segunda vez a la zona, encontró al muchacho, que estaba lúcido y con una lesión en la pierna derecha”, confirmó a Elonce el jefe de comisaría decimotercera, Diego Luna.



El herido, de 25 años, fue trasladado al hospital San Martín de Paraná, pero según confirmaron desde el nosocomio, ingresó sin vida.



El comisario principal indicó a Elonce que el muchacho “se había negado a aportar datos sobre lo ocurrido”. “Nos dijo que fue un inconveniente entre vecinos y no quiso prestar colaboración con el personal policial”, explicó. Luna confirmó que la víctima del homicidio “vivía en el barrio y no era conocido en el ambiente policial”.



Asimismo, el funcionario policial comentó que los vecinos tampoco colaboraron como testigos ni aportaron elementos que puedan servir de prueba para dilucidar el hecho de sangre.



La causa quedó en manos del fiscal Budasoff e intervinieron efectivos de las Divisiones Homicidios y Criminalística. (Elonce)