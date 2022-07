Hackearon su Instagram en diciembre y siguen estafando gente con su nombre

Carletti Noelí, una vecina de Paraná denunció que unos estafadores se adueñaron del perfil de su Instagram y comenzaron a publicar en su cuenta que vendía dólares. El hecho sucedió en diciembre de 2021, pero actualmente los delincuentes siguen estafando gente con su nombre.“Intenté recuperar la cuenta de varias maneras, pero el delincuente que me hackeó lo hizo muy bien. La persona sigue utilizando mi usuario, con mis fotos, para vender dólares”, contó a, la damnificada.La mujer quiso alertar a la población sobre este hecho. “Hay que desconfiar un poco más y pedir más datos. No quedarse con una publicación de Instagram”.Noelí contó que en el día de ayer (jueves), una conocida “cayó ante este fraude e hizo una transferencia de $150.000. Estafan con nombre y apellido. Es horrible y uno quiere concientizar a las personas”.Seguidamente, agregó: “me comunique con esta persona y realizó la denuncia. Yo me acerqué hasta Delitos Económicos, pero lamentablemente no se puede hacer nada, más que alertar a la gente y reportar la cuenta de Instagram”. El usuario es @noelnarlett“Los malvivientes utilizan diferentes cuentas para que le trasfieran el dinero y estafar a la gente. Entre ellos, Diego Exequiel Zarate, Sánchez Luca, Martínez Susana”, indicó.