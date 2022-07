Hallaron sin vida al gendarme que estaba desaparecido

Sociedad Misterio por desaparición de un gendarme que viajó a Santa Fe a ver a sus hijos

El cuerpo de Gustavo Elorriaga, el gendarme del que nada se sabía desde el 10 de julio, fue hallado esta tarde en Roldán. El cadáver, según los primeros datos, estaba en un descampado. Hay un joven detenido por su presunta vinculación con el caso.Elorriaga, de 42 años, había viajado desde la ciudad de Buenos Aires para visitar a sus hijos, que viven en Roldán junto a su ex esposa. El 10 de julio se comunicó con su actual pareja y le dijo que estaba bien, pero después de eso nunca más se supo nada sobre su paradero.Su auto fue hallado cuatro días después en el camino rural que conduce hacia el cementerio municipal de Roldán. Estaba abandonado sobre una cuneta, tenía algunos daños y en su interior la policía identificó algunas manchas de sangre.La aparición del auto llevó a la policía a preguntar por el vehículo a la ex esposa de Elorriaga. La mujer dijo que efectivamente el auto era del gendarme, quien supuestamente lo había dejado en su casa en una visita anterior a sus hijos, y que no había notado la desaparición del vehículo.El hallazgo del cuerpo se produjo en un camino rural en una zona cercana al cruce de las calles Manuel Dorrego y Camino de los Gauchos, en Roldán. El fiscal de Homicidios Adrián Spelta está yendo al lugar.Por el caso hay un joven de 25 años detenido, aunque todavía no se sabe cuál es su vinculación con el caso y en base a qué evidencia lo arrestaron.