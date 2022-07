Bronca e impotencia: sufrió el robo de toda la mercadería que tenía

Un comisionista denunció que le abrieron la camioneta en una cochera y le robaron toda la mercadería. No fue el único afectado por el hecho de esta madrugada en barrio Las Palmas, de Córdoba. Señaló que sustrajeron la cubierta de un auto y dañaron otros vehículos.



"Vine esta mañana a buscar la camioneta para irme a trabajar, abro el portón, encuentro vidrios tirados y me doy con esta situación de impotencia, de no tener respuestas de nadie", comentó la víctima. Advirtió que vive con lo recaudado "en la diaria" y no tiene cómo reponer lo robado.



El valor de lo sustraído, según su cálculo, ronda los 5 millones de pesos. Le llevaron elementos como cargadores de celulares, fundas, ropa, calzados, "y todo lo que hay que entregar en el día a día".



"Me robaron todo, toda la mercadería que tenía", lamentó, y agregó con bronca: "Yo soy un laburante normal, no tengo una familia rica ni un respaldo para subsistir, todos los días salgo a hacer la diaria".



El hombre confesó su indignación por el robo y repitió que "nadie" le dio "una respuesta". "Lo inmediato es que me dijeron que cambiaron el candado y que, aparentemente, quieren cerrar la cochera, pero el daño está hecho", cerró a Eldoce.