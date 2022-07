Le robaron moto frente a su lugar de trabajo y ofrece recompensa para recuperla

Una joven, trabajadora del ITEO denunció que le robaron su moto de calle San Martín, entre Gualeguaychú y Enrique Carbo. El hecho sucedió días atrás, cerca de las 22 horas, cuando la joven se encontraba realizando una guardia en su lugar de trabajo.“Todos los trabajadores de los institutos de salud de la zona, dejamos estacionado las motos sobre esta calle. Hay cuida coches y Tenemos la policía a una cuadra, pero no es suficiente, otros colegas ya han sufrido robos de motocicletas”, expresó aPaula la damnificada.La joven realizó la denuncia correspondiente, pero hasta el momento no tiene novedades de su vehículo. “Todavía no pudimos acceder a la información de las cámaras de la zona para ver si quedó registrado el robo”, señaló. Paula pidió encarecidamente si alguien de la zona “vio algo o tiene grabado el hecho, que por favor se comuniquen conmigo. Ofrezco recompensa por datos certeros”.Se trata de una Motomel blitz 110 full, color negro. La patente es A126WCQ. Según detalló, su moto tenía linga y traba volante, pero los malvivientes se la llevaron igual.“Lleva mucho esfuerzo poder ahorrar para comprarse un vehículo, y que te lo roben en tu lugar de trabajo, es muy angustiante”, finalizó.Cualquier dato sobre el vehículo se pueden comunicar al 343 5 0510 489.