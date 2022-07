Video: robaron un Renault 6 y lo remolcaron con un motocarro para llevarlo

Cuatro sujetos robaron un antiguo Renault 6 que estaba estacionado en la zona de calles Pueyrredón y Entre Ríos, de la ciudad de Concordia. Para concretar la sustracción, que ocurrió a plena luz del día, utilizaron un motocarro como vehículo de remolque.El propietario del vehículo se lamentó por lo sucedido y realizó la denuncia. Además, vecinos colaboraron con la grabación del video del robo.Tras analizar una cámara de seguridad, ubicada en una casa frente al lugar donde ocurrió el hecho delictivo, se supo que cuatro sujetos fueron los responsables del robo del Renault 6.En la secuencia de una de las cámaras de seguridad se muestra a dos sujetos que llegan a pie y dos que llegan en un motocarro.

Los delincuentes ataron una “linga” al vehículo de mayor porte y, con el ciclomotor, remolcaron el vehículo para llevárselo.En el video, también se ve que los ladrones actuaron en presencia de una criatura menor de edad, consignóSe realizó la denuncia y se presentó como prueba del robo el video que se puede ver en esta nota. La policía investiga el robo para ubicar el vehículo.Mario Barreto, el conductor que fue víctima del robo de su vehículo, expresó a través de redes sociales: "Les quiero comentar ahora que estoy más tranquilo porque antes anduve como loco y no lo pude encontrar a mi auto. Quiero informarles que pinché una rueda ahí en Entre Ríos, esquina Pueyrredón, dejé el auto ahí pero cuando lo fui a buscar ya no estaba más porque me lo habían robado. Dejo todo en manos de Dios. Lo había arreglado con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio y lamentablemente pocos días lo pude disfrutar. Ya hice la denuncia, en el lugar donde me lo robaron hay cámaras, pero la policía no lo puede encontrar todavía y ni siquiera pueden encontrar la motocarro que se llevó mi autito".