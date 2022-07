Hallaron el arma con la que policía mató a una joven en una fiesta

Hallaron el arma de la que salieron las dos balas que acabaron con la vida de Agustina Galarza (20)., Rodrigo Jorge Delgado (32), según reportó su padre a la Policía Federal.“Recuerdo que la dejé en mi casa”, había declarado Delgado el martes pasado cuando admitió que el domingo a la mañana disparó varias veces con ella contra el frente de la vivienda de Darregueira al 2500 de la ciudad de Bahía Blanca. Allí se celebraba un cumpleaños, del cual, unos minutos antes, había sido echado junto a su hermano y un amigo que lo había llevado al lugar., admitió en su declaración, el policía, ahora exonerado, quien antes del cumpleaños, había estado en un boliche bailable.Debido a su estado, dijo que no recordaba cuántas veces había disparado contra el frente de la vivienda. “Yo pensé que eran cuatro, porque en la comisaría me encontraron cuatro vainas en la campera”, respondió. Dijo que tampoco se explicaba cómo habían llegado esos elementos a su vestimenta.El día del homicidio, Policía Científica rescató de la calle otras vainas servidas y plomos del mismo arma. Con esos elementos y los dichos de testigos de la fiesta que identificaron a Delgado, fueron a buscarlo a su casa a detenerlo.El oficial señaló que no supo por qué lo buscaban, hasta que el padre le mencionó que había muerto una chica en una balacera en el barrio Thompson.Según Facundo Sepúlveda, el dueño de la casa donde se celebraba su cumpleaños, los balazos fueron más de diez. Dos impactaron en Agustina, la única que no alcanzó a tirarse al piso cuando él les advirtió que Delgado estaba apuntando contra la vivienda, según pudo ver a través de la ventana.Delgado manifestó que había apuntado hacia el lado del portón de la casa porque quería quitarse la bronca, asustar, sin herir a nadie, por cómo los habían tratado a él y su hermano. “Disparé ahí porque no tenía ninguna intención de lastimar a nadie. Pensé que en ese sector no iba a haber nadie”, afirmó en sus dichos ante el fiscal Jorge Viego.El titular de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial 5 lo procesó por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Al mismo tiempo, liberó, sin acusación, a Mauro Delgado, el hermano del policía, que estaba detenido desde el domingo por un presunto encubrimiento.“De sus propios dichos ante la fiscalía surgen elementos muy importantes para ratificar que no solo fue el autor de los disparos, sino que tuvo la voluntad e intención de matar”, expresó el abogado Sebastián Martínez, que asiste a la familia Galarza, sobre el policía.Puso en duda además algunas imprecisiones del relato del imputado ante la fiscalía. “Dijo que creía haber dejado el arma en la casa, pero cuando la allanaron ahí no estaba. Tampoco recuerda como fue y volvió de su casa con el arma de fuego, pero sí tuvo la capacidad para efectuar los disparos, recoger las vainas y llevárselas”, remarcó Martínez.“Parece que estaba alcoholizado para unas cosas y no tan alcoholizado para otras”, observó el abogado, quien no descartó avanzar en la imputación del hecho a Manuel Delgado y su amigo. “En su declaración, buscó con claridad, desligarlos a los dos”, aseguró el abogado.Según el relato de Rodrigo, ambos lo acompañaron a su casa a buscar el arma reglamentaria y luego volvieron en dos autos a la fiesta donde se celebraba el cumpleaños. Al retornar, ambos intentaron, sin éxito, frenar que disparara.