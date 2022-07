Celoso por un "me gusta" en una red social mató a un vecino de un balazo

Un "me gusta" al posteo de una chica en una red social fue el motivo por el que, según creen los investigadores, un joven fue asesinado de un balazo por otro, que en las últimas horas fue detenido tras un tiroteo con la policía en el partido bonaerense de Merlo, informaron este jueves fuentes de la investigación.



El acusado, de 21 años, fue localizado y detenido en las últimas horas luego de intentar escapar a los tiros de la policía. Tras su arresto, fue llevado a una comisaría de otra jurisicción para preservarlo de posibles ataques, explicaron los voceros.



Las fuentes lo identificaron como Patricio Nicolás García, alias "Papino", quien se negó a declarar esta mañana ante la Justicia, en el marco de la causa por el homicidio de Elián Chaldú (21), cometido la noche del lunes último.



Una hermana de la víctima, que se identificó como Agostina, dijo en declaraciones al canal Telefe que el crimen estuvo motivado en "un posteo" que su hermano le hizo en una red social a una chica que era allegada al ahora detenido,



"Yo no lo conozco (al acusado) y nunca lo vi. Lo único que se es qué mi hermano le puso un 'me gusta' a la publicación y ahí empezó todo", agregó la joven.



Las repercusiones en las redes sociales tras el crimen de Chaldú se sumaron con el correr de las horas, ya que amigos, vecinos y familiares se manifestaron en Facebook y, además de recordarlo, reclamaron justicia.



"Todavía no puedo creer por qué te fuiste si tenías banda de proyectos para hacer y no lo puedo creer la verdad. Ojalá estés en un lugar mejor y cuides a tu familia. Desde arriba mandale fuerzas a tu mamá que está destruida. Siempre presente El Elian. Siempre en nuestro corazón", dice uno de los posteos.



Por su parte, antes del arresto, la madre de la víctima publicó una foto del sospechoso sobre la cual escribió: "Este hijo de puta mató a mi hijo en la puerta de mi casa, compartan por favor, le dicen Papino".



La detención de "Papino" García se produjo el miércoles a la tarde en la intersección de Balbastro y Mármol, del barrio El Pericón, de Parque San Martín, de Merlo, en la zona oeste del conurbano.



Según las fuentes, el joven fue localizado cuando se trasladaba a bordo de una moto Suzuki y al ser interceptado por los efectivos que estaban tras sus pasos, extrajo un arma e intentó escapar a los tiros. Pero los policías repelieron al ataque y lo hirieron de un disparo en la pantorrilla izquierda, con orificio de entrada y salida, lo que lo hizo caer del rodado, por lo que fue alcanzado y detenido.



En poder del acusado se secuestró la moto y un arma de fuego calibre 22 con la numeración suprimida, que será sometida a peritajes para establecer si fue la empleada en el crimen de Chaldú. También en la escena se halló una vaina servida y un cartucho intacto.



Todos los peritajes serán realizados por efectivos de la Gendarmería Nacional por haber intervenido en el tiroteo la policía bonaerese. Los mismos peritos, que trabajan bajo las órdenes del fiscal Oscar Marcos, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Morón, analizaban el contenido de los celulares de la víctima y del detenido con el objeto de establecer si hubo comunicaciones previas entre ambos, además de intentar rastrear el "like" que se presume fue el disparador del ataque.



El fiscal se disponía además a continuar con las declaraciones testimoniales de los familiares y allegados a la víctima en busca de elementos que aporten a la investigación, añadieron las fuentes. El homicidio Chaldú fue asesinado de un balazo frente a su casa situada en las calles Salguero y O´Higgins, de la zona norte de Merlo. De acuerdo a la pesquisa, el chico salió de su casa para realizar unas compras cuando fue atacado. A raíz de la herida sufrida, el joven fue trasladado al Hospital Municipal Eva Perón, adonde llegó muerto, añadieron las fuentes.



La búsqueda del atacante estuvo a cargo de personal de la comisaría 1ª de Merlo, con la colaboración de efectivos de la Delegación de Investigaciones de Morón.



Desde el inicio, los pesquisas descartaron que Chaldú hubiera sido víctima de un hecho de inseguridad y, entre las hipótesis principales está la de un conflicto vinculado a un posteo en redes.