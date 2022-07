Son diez las denuncias contra estafador que operaba con la compra-venta de autos

Policiales Detuvieron a estafador que captaba interesados en comprar vehículos

Detuvieron en Paraná a un estafador que captaba interesados en comprar vehículos. “Es una persona de 35 años, cuenta con antecedentes y es conocido por la División por las distintas estafas que ha realizado en distintos puntos de la provincia”, aseguró ael jefe de Delitos Económicos, Javier González.El ardid consistía en aceptarles a las futuras víctimas, rodados usados de su propiedad y dinero en efectivo, para saldar la diferencia con el automóvil nuevo ofrecido. Sin embargo, luego de concretar la entrega, el vehículo nuevo nunca llegaba. Esta persona no sólo no entregaba la unidad acordada, sino que vendía los automotores que recibía de las víctimas, quedándose con el dinero del saldo más el de la nueva venta.La detención del estafador se logró gracias a la denuncia que una víctima radicó ante la Fiscalía de Chajarí. “Hay un cúmulo de estafas en relación a personas que han sido víctimas y judicializaron los hechos; son unas diez las estafas judicializadas en distintos puntos de la provincia y podría llegar a haber más víctimas porque cuando se tiene una modalidad para engañar a varias personas, ya no es un problema contractual, sino un delito por el engaño que aplica en cada negación”, indicó González.Durante el operativo policial para atrapar al estafador, hubo persecución por techos y patios, en un cerrojo barrial que se circunscribió a calle Santo Domínguez de la capital entrerriana. Es que cuando los uniformados llegaron hasta su domicilio, decidió darse a la fuga por los fondos y subió a los techos de las propiedades circundantes.“Se tiró de un techo de aproximadamente dos metros de altura y sufrió algunas excoriaciones; pero fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia de Chajarí”, comunicó el comisario.En la oportunidad, González aseguró aque se registran al menos diez denuncias por día solo en la División Delitos Económicos, sin contar las registradas en comisarías y departamentales de la provincia.“El estafador es el que va con el sistema porque andará a cualquier horario del día, se mostrará visualmente ante la sociedad y el personal policial en la calle y nadie lo notará”, comentó al remarcar que “la información es lo único que puede prevenir este tipo de flagelo”.“Tienen un poder de convencimiento, trabajan sobre la parte emocional de las víctimas, siempre tratan de seducirla con alguna propuesta y bloquear lo racional para no entren a dudar si realmente con el que está hablando es la persona que dice ser quien es”, especificó el comisario en relación a las características de los estafadores. “Buscan convencer a la víctima con algún tipo de beneficio económico. Suelen ser personas con simpatía, buena presencia, bien hablados e instruidos, porque, además, se dedican a perfeccionarse”, amplió. Para el funcionario policial, el delito de estafas “es como un vicio, porque, así como el violador no tiene cura, el estafador no puede dejar de estar en ese mundo de engaños donde el triunfo es haber engañado a la víctima”.“Además, son reincidentes porque en el sistema judicial, este tipo de delitos son excarcelables; arreglan una probation por la que realizarán trabajos comunitarios, además de reparar el daño económico, y al ver que no tienen una penalidad para cumplir, continúan con este tipo de modalidad”, explicó el comisario.