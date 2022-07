Se quejó con joven porque lo escupió en plena calle, recibió una golpiza y murió

Un violento suceso conmocionó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Un hombre murió luego de ser brutalmente golpeado por un joven, que lo había escupido previamente en plena vía pública. La víctima fue trasladada a un hospital de urgencia y falleció a causa de las graves heridas.El hecho sucedió este domingo en la avenida San Martín al 500 en la ciudad chubutense. Eran cerca de las 23, cuando un hombre de 42 años, identificado como Víctor Hugo Virreira, caminaba por esa zona junto a uno de sus amigos.En su recorrido se cruzó con Marcelo Painelaf. El joven de 19 venía escupiendo por la calle. y cuando pasó junto a ellos, escupió y salpicó a Verreira, quien no dudó en quejarse con él por lo que había hecho.En vez de disculparse con el sujeto, Painelaf reaccionó de mala manera y comenzó a golpear en reiteradas oportunidades a Verriera. A raíz de la brutal golpiza, la víctima se desvaneció y mientras estaba en el piso, el agresor no detuvo su ataque y lo pateó varias veces en la cabeza.El chico luego de dejar inconsciente a la víctima, comenzó a increpar al amigo, quien le pedía que se calmara. Finalmente, agarró sus cosas y se alejó de la zona. Sin embargo, la policía lo detuvo a unas pocas cuadras del lugar del ataque.Según los testigos del violento hecho, Painelaf nunca fue agredido por la víctima o su amigo. Además, de acuerdo a la reconstrucción del hecho, se pudo saber que “el agresor y la víctima no se conocían entre sí”.Tras la agresión, Verriera debió ser llevado de urgencia al hospital local. En las primeras horas del lunes, el hombre murió a causa de un traumatismo encefalocraneano por hemorragia subdural aguda, indicóEn tanto, Painelaf quedó aprehendido en la Comisaría Primera. Este martes se llevó a cabo la audiencia de control de detención presidida por la jueza Raquel Tasello, donde se lo imputó bajo la calificación de “homicidio simple”, y estableció cuatro meses de investigación, de los cuales tres el acusado pasará en prisión preventiva.