Carnicero fue víctima de un violento robo: lo balearon y le pegaron en la cabeza

Una entradera extremadamente violenta ocurrió en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe. Rodrigo defendió a su familia y por enfrentarse a los delincuentes terminó baleado y en el hospital, pero la historia pudo haber sido aún más grave.Producto del forcejeo, la víctima recibió 9 puntos de sutura en la cabeza, un impacto de bala en la pierna y heridas de balas que lo rozaron.Como todos los días, el hombre llevó a su hijo a la escuela y al volver abrió su comercio, una carnicería. Tras atender a los primeros clientes, se puso a baldear el piso y en ese momento vino la pesadilla.Ladrones ingresaron, lo ataron y le terminaron robando una importante suma de dinero, cerca de 300.000 pesos. “Me encontré con dos delincuentes apuntándome con un arma, nos maniataron junto a mi primo, me pegaron y pedían el bolso con la plata de la recaudación, pero no sé con qué dato venían”.“Les ofrecí que se lleven hasta el auto, pero estaban empecinados con la plata”, remarcó Rodrigo.Posteriormente, “me levantan, me llevan a mi casa, y se metieron, ahí estaban mi mujer y mi nena de un año y medio. Ahí ni lo pensé, no sé cómo hice pero rompí el precinto, me tiro arriba del que tenía el arma, y ahí se dan los disparos”, agregó, algunos de los cuales impactaron dentro de la casa. “Mientras el otro me empezó a pegar culatazos en toda la cabeza”, amplió.“Tengo 9 puntos en la cabeza, un impacto de bala en la pierna e impactos que me rozaron en otras partes del cuerpo”, contó a Telefe Noticias.Los delincuentes, que venían de cometer otros robos, huyeron a los tiros, cual lejano oeste.Ahora, Rodrigo si bien reconoce que no puede cerrar el comercio porque es su sustento, va a repensar la intención de ampliar los horarios de atención que tenía proyectado.