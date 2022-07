Detuvieron a estafador que captaba interesados en comprar vehículos

Un importante número de personas, de diferentes localidades entrerrianas, fueron víctimas de un estafador que fue arrestado en la jornada del martes en Paraná.



Respecto del ardid que empleaba, el Jefe de la División Delitos Económicos, Javier González, precisó: “Con el testimonio de los damnificados, se pudo establecer que este sujeto captaba clientes interesados en comprar vehículos. El ardid consistía en aceptarles a las futuras víctimas, rodados usados de su propiedad y dinero en efectivo, para saldar la diferencia con el automóvil nuevo ofrecido. Sin embargo, luego de concretar la entrega, el vehículo nuevo nunca llegaba. Esta persona no sólo no entregaba la unidad acordada, sino que vendía los automotores que recibía de las víctimas, quedándose con el dinero del saldo más el de la nueva venta".



La Fiscalía de Investigaciones de la ciudad de Chajarí encomendó una investigación, que derivó en la autorización de detención del imputado.



El martes, la División Delitos Económicos se abocó a esa diligencia, la que pese a los intentos de fuga del hombre, culminó con su detención.



“Nos constituimos en un domicilio de calle Santo Domínguez, siendo atendidos por la pareja de este ciudadano, que también estaba presente en la vivienda, pero al ser alertado por la mujer, decidió darse a la fuga por los fondos. Subió a los techos de las propiedades circundantes, por lo que de inmediato se implementó un operativo cerrojo en toda la manzana, logrando localizarlo escondido detrás de una camioneta Ford F-100 que estaba en uno de los patios lindantes", indicó el funcionario policial a FM Estación Plus Crespo.



Fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia de Paraná, para ser trasladado a la ciudad de Chajarí.