Prisión preventiva para el ruralista entrerriano detenido con armas y drogas

Policiales Dirigente ruralista entrerriano fue detenido con gran cantidad de armas y drogas

Prisión preventiva

Tres en libertad

Llamativa declaración

Dictaron 60 días de prisión preventiva para el extitular de la Sociedad Rural de Diamante. Se trata de Leonardo Roberto Airaldi, de 40 años. En tanto, las otras tres personas, que lo acompañaban quedarán en libertad con restricciones.El sábado pasado, personal de Gendarmería realizó un control en la intersección de Gorriti y Teniente Agneta en Rosario. En ese marco, interceptó y requisó una pick up Volkswagen Amarok en la que se desplazaban Airaldi, Jimena Irupé Burne, Zulema Beatriz Troncoso y Lucas Alejandro Peralta.Durante la requisa, detectaron dos pistolas (una Browning y otra Glock) calibre 9 mm; 11 cargadores y 196 municiones (96 de calibre 9 mm, 65 cal .40 y 35 cal .32).Además, los gendarmes también hallaron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína.A raíz de este procedimiento, el juez federal en turno dispuso la detención de los cuatro involucrados, el secuestro del vehículo y todos los elementos hallados en el procedimiento.Airaldi, que fue detenido con armas, droga y dinero en efectivo, permanecerá en prisión hasta el próximo 23 de septiembre. Lo resolvió la jueza provincial Silvia Castelli sólo teniendo en cuenta el delito de tenencia ilegal de armas, que tiene una expectativa de pena de prisión efectiva. El acusado asumió en la audiencia que la camioneta y todo lo que estaba dentro de ella eran de su propiedad exclusiva. Se responsabilizó, por tanto, de todo, indicóPor la tenencia de cocaína actúa la fiscal federal Nº 3 Adriana Saccone quien pidió concentrar el expediente relacionado con las armas junto al del estupefaciente. El juez federal Marcelo Bailaque, según fuentes judiciales, aún no respondió ese requerimiento ni citó a Airaldi para ser indagado.En la audiencia en el Centro de Justicia Penal el fiscal provincial Iván Enríquez le imputó a Airaldi y las otras personas portación ilegal de arma de fuego en carácter de coautores.Airaldi contestó preguntas de su defensor Fausto Yrure y del fiscal. La jueza aceptó las imputaciones pero solo dispuso prisión preventiva para Airaldi porque el fiscal y las defensas acordaron alternativas para los otros tres imputados.Cuando el sábado Gendarmería detuvo en Empalme Graneros, Leonardo Roberto Airaldi dijo ser agente de policía y estar en Rosario en una acción de inteligencia vinculada con las personas que estaban con él en su camioneta. En la audiencia penal de este martes, el fiscal provincial Iván Enriquez le preguntó al principal imputado por eso que quedó consignado en el acta de arresto.El extitular de la Sociedad Rural de Diamante respondió algo que causó en la sala alguna sorpresa: afirmó ser "un dirigente inorgánico de inteligencia en Entre Ríos" y que no quería dar más precisiones al respecto.El fiscal Enriquez sostuvo en la audiencia tener la certeza de que Airaldi trasladaba armas pero que no era el motivo por el cual estaba en Rosario. Sin embargo, sí explicitó su presunción: "Por cuestiones relacionadas con drogas".