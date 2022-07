Joven asesinada en fiesta: policía reconoció que disparó por “bronca”

El policía detenido como acusado de matar de dos balazos a una joven de 20 años al tirotear el frente de una casa de la ciudad bonaerense Bahía Blanca en la que se celebraba un cumpleaños reconoció ante el fiscal de la causa que disparó porque sintió "bronca" tras haber sido golpeado durante esa fiesta, pero que su intención "no fue matar a nadie", informaron fuentes judiciales.Se trata de Rodrigo Delgado (32), quien este mediodía fue indagado por el fiscal de Homicidios bahiense Jorge Viego, que le imputó el "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" de Agustina Galarza (20), cometido el domingo último.Fuentes judiciales informaron que el efectivo, que al momento del hecho estaba de licencia por vacaciones, fue asistido por dos abogados particulares durante la indagatoria que se llevó a cabo en los tribunales ubicados en la calle Estomba 127 del centro de Bahía Blanca.De acuerdo al informante, el policía "sostuvo en la audiencia que había ido a disparar por la bronca que le había causado tanto a él como a su hermanoTras la audiencia, que duró menos de una hora, Delgado fue retirado con una fuerte custodia y a cara descubierta de la sede de la fiscalía y antes de ser introducido en un patrullero dijo "perdón a la familia", en referencia a los Galarza.En tanto, el fiscal Viego dispuso que Mauro, el hermano del policía que había sido detenido por "encubrimiento", recupere la libertad.El instructor judicial había manifestado previamente que en uno de los bolsillos de la campera del efectivo preso "se secuestraron cuatro vainas pertenecientes a una (pistola calibre) nueve milímetros" y que en la escena del crimen se hallaron vainas del mismo calibre y plomos., explicó el fiscal."Lo que tenemos por los testimonios es que esta persona (por Delgado) junto con otras dos más, fueron echadas de los festejos que se estaban realizando en el lugar y, a los quince minutos, vuelven a bordo del vehículo y comienzan a disparar hacia el frente del domicilio", contó Viego.El fiscal detalló que la víctima recibió dos impactos "al nivel de la decimosegunda vértebra por la espalda y otro por el sector de axila posterior izquierda, que salió por axila derecha", que le provocaron la muerte poco después.En tanto, los restos de Agustina fueron velados en la empresa Bonacorsi, ubicada en la calle Mitre 470, de Bahía Blanca, e inhumados pasadas las 13 en el cementerio municipal.A su vez,El hecho ocurrió el domingo por la mañana en una vivienda ubicada en Darregueira al 2500, de Bahía Blanca, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, adonde varias personas participaban de un festejo de cumpleaños.Una fuente policial explicó que luego de una discusión, tres de los invitados, entre ellos el policía y su hermano, fueron echados del lugar en estado de ebriedad, tras lo cual, se produjeron los disparos contra el frente de la casa que impactaron en Agustina, quien se encontraba en el interior del inmueble junto a su hermana.Facundo Sepúlveda, el dueño de la vivienda que festejaba su cumpleaños 26, contó a la prensa que "las balas entraron por el portón" de su casa y que dieron en la víctima cuando "estaba tomando un vaso de fernet"."No llegó a tirarse al piso, quedó sentada", dijo el joven, quien expresó que las personas presentes en la fiesta no entendían lo que ocurría y que fue "un momento de shock".Por su parte, Agustina resultó malherida, por lo que fue trasladada por algunos de los presentes en la fiesta en un vehículo particular al Hospital Interzonal de Agudos "José Penna", donde murió.Mientras que el policía y su hermano fueron detenidos horas después."Mi hija trabajaba en un bar hace rato y, con mi otra hija de 19, se fue desde el trabajo a esa casa donde había un after. Mis hijas fueron con su grupo de amigas, Agustina hace rato que no estaba saliendo, del boliche venía a casa, siempre volvían juntas las dos", recordó ayer Rocío, la madre de la víctima.Y agregó: "Mi otra hija me dice 'mami, cuando se escuchaban las balas Agustina me sacó del brazo y cuando me doy vuelta se desplomó."Por último, Rocío pidió, entre lágrimas, que se "haga justicia" y que el asesino "se pudra en la cárcel".