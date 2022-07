Asaltó una peluquería con arma de juguete y se escondió dentro de un container

El hecho policial que tuvo lugar dentro de una peluquería de Monte Castro que, si bien no llegó a mayores, terminó con un delincuente detenido.Todo ocurrió ayer al mediodía en un local ubicado en la en la intersección de la avenida Álvarez Jonte y la calle Bermúdez, cuando un delincuente que portaba un arma de juguete asaltó al peluquero, a la recepcionista y, además de llevarse la recaudación de la caja, sustrajo los celulares y otros objetos de valor de los clientes.“Fue todo muy rápido, una mezcla de emociones pero gracias a Dios pudo salir todo bien”, relató el dueño al ser entrevistado por la prensa en la puerta del local.Agustín relató que el delincuente ingresó a la peluquería simulando ser un cliente. “De por sí nos resultó raro porque conocemos a casi todos nuestros clientes. Entró diciendo que su hijo se había olvidado unas llaves el viernes. Cuando le pregunté qué edad tenía el hijo me dijo ‘5 años’ y le digo ‘¿pero se olvidó las llaves?’ y me responde ‘eran las llaves del auto de mi señora’. Todo muy raro. Era un trastabilleo todo el tiempo”, contó.

Como el comercio tiene una cámara de seguridad, el asalto quedó registrado en un video. “Traía el arma en una bolsa y cuando la saca me dice ‘no te hagas el héroe’. Le empezó a pedir la plata de la caja a mi compañera, los celulares, las pertenencias de los clientes y se llevó una consola de juegos Play Station 5 de un nene que se estaba cortando el pelo. Por suerte no había mucha recaudación. Se puso bastante nervioso, se ve que era inexperto”, advirtió el peluquero.El asalto ocurrió mientras Agustín le estaba secando el pelo a un niño que se había ido a cortar el pelo. “Traté de no apagar el secador en ningún momento para aturdirlo con el ruido y que no escuchara lo que estaba pasando”, explicó el peluquero. En la filmación se observa que ambos estaban de espaldas al delincuente y que el nene tenía la cabeza hacia abajo. “No se dio cuenta de nada”, aseguró.Una vez que el asaltante huyó con el botín, Agustín salió corriendo para dar aviso a la policía. “Por suerte en esta zona contamos con bastante presencia policial. Los patrulleros andan muy seguido y siempre hay algún policía caminando por la cuadra”, detalló.Así fue como efectivos de la Comisaría Vecinal 10 A iniciaron una persecución a bordo de un móvil por las diferentes calles de la zona, hasta que localizaron al delincuente escondido dentro de un contenedor de residuos, en calle Nemesio Trejo al 5100.Tras ser detenido, Agustín identificó al malviviente. Al registrarlo, los policías comprobaron que el arma que había utilizado para cometer el asalto era una réplica y pudieron recuperar los objetos robados.Al consultar con la Fiscalía Criminal y Correccional Número 35, a cargo del doctor Ignacio Mahiques y ante la Secretaría del doctor Alejandro Colman, se dispuso avalar la detención del ladrón y restituirle la consola al propietario.Al verificar sus datos en los sistemas, se comprobó que el delincuente tenía antecedentes penales: cuenta con un robo agravado por el uso de arma de 2020, y un hurto, una amenaza simple y una resistencia a la autoridad de 2022.