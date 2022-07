Imputaron al acusado por empujar a un joven al vacío y se abstuvo de declarar

Policiales Un hombre habría sido arrojado de un edificio y hay una persona detenida

; el hecho ocurrió este fin de semana en el edificio “El Luchador” de San Salvador.Estamos frente a un caso con elementos probatorios comprometedores, una proyección complicada, así que debemos ser mesurados en la estrategia defensiva", sostuvo el defensor, Martín Jáuregui, al confirmar que tuvo acceso a las filmaciones y testimoniales contra su representado."Lo que se discute es la preventiva, que no tiene nada que ver con una pena anticipada. Nosotros creemos que", explicó el letrado."Vamos a tratar que, en esta primera etapa, esta modalidad de prisión preventiva sea con la modalidad domiciliaria. Por eso la vamos a plantear en el Juzgado de Garantías de Concordia, este martes”, adelantó.Posteriormente, el abogado penalista mencionó que no tiene una teoría del caso y postergará la estrategia defensiva hasta que se sustancien las pruebas. “El delito que se le endilga es muy grave, por eso vamos ver si Fiscalía lo puede probar", reconoció al comentar que existe la posibilidad, en este tipo de causas, para que se resuelvan en un juicio abreviado."Lo que me preocupa es la prisión preventiva efectiva y lo que agrava la situación de este muchacho es que estaba cumpliendo condena en ejecución condicional", reconoció."Nosotros interpretamos que, conforme a la garantía que estamos dispuestos a darle, de no obstrucción, de no complicar la investigación, esto puede pasar a prisión domiciliaria. Para más garantía ofrecemos que la prisión domiciliaria sea fuera de la ciudad", concluyó Jáuregui.