Concejal acusado de abuso de menores: testimonio de amiga que ventiló los hechos

Policiales Dictaron prisión preventiva para el concejal acusado por corrupción de menores

Decisiones

“Los pedófilos en la cárcel”

Natalia corrió el velo del espanto que ahora vive la sociedad de Rosario del Tala. Ex amiga del concejal Diego Zapata, fue la encargada de aportar audios y fotos a la Justicia, que investiga al edil, enfermero en el Hospital San Roque, coordinador de la carrera de Enfermería en la Escuela “Julio Ossola”, secretario de organización de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en el marco de una causa penal por corrupción de menores.Natalia Herlein es una chica trans que se desempeña como ordenanza en una escuela técnica y además oficia de barrendera en las calles de Rosario del Tala. “Fui muy amiga de la persona hoy detenida; muy amiga, no una amiga virtual, no; he compartido la mesa; también conozco a los menores involucrados. Soy conocida de la madre de uno de los chicos. Uno de los menores involucrados es muy amigo de mi sobrino”, dijo en diálogo con