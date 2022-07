Perito del STJ condenado por robar armas judicializadas hizo millonario reclamo

Rechazado

El planteo

El detalle

Vitale, condenado

Cómplices

El Poder Ejecutivo Provincial rechazó un recurso de apelación jerárquica, presentado por el ex perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Antonio Daniel Vitale, en el marco de un nuevo capítulo del reclamo por su jubilación ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.Vitale, quien se desempeñaba en el Poder Judicial de Entre Ríos,, estuvo frenado por una discusión con el entonces titular del organismo, Daniel Elías.El enfrentamiento entre la familia de Vitale y Elías llegó a un punto tal de fricción que, por vía legal, pidieron el apartamiento del funcionario luego de que tuviera un altercado con uno de los hijos del ex perito balístico, agente de la Policía de Entre Ríos.. Sin embargo, ahora se dio una nueva discusión: la esposa y apoderada de Vitale, Viviana González, reclamó se le abonen los. La decisión recién se conoció en el Boletín Oficial del 18 de julio, publicóEn el decreto se recuerda que el Área Técnica Prestacional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia practicó la liquidación del beneficio, computando un haber de pasividad de $ 149.570,34. Sin embargo, en febrero de 2020 la apoderada de Vitale peticionó haberes jubilatorios adeudados más intereses.Según el Área de Liquidaciones de la Caja “el importe total de retroactivo, correspondiente al período 05/05/2018 al 31/10/2019, es de $ 3.129.676,13” y explicó que “dicho retroactivo se liquida desde los haberes noviembre 2019 en cuotas bajo código 544 y el saldo también se liquidará conforme a lo establecido en las Resoluciones N° 088/11 y 003/18 C.J.P.E.R.”.A raíz de ello, diferentes áreas aconsejaron rechazar el recurso de la esposa de Vitale. Por caso, el Área Central Jurídica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones señaló que “el beneficio estaba correctamente liquidado y el retroactivo es abonado conforme a las pautas de actualización regidas por la normativa vigente, esto es, las Resoluciones N° 09/85 CJPER, N° 088/11 CJPER y N° 003/18 CJPER”.A su tiempo, la Fiscalía de Estado dictaminó que la Caja “practicó la liquidación del haber de pasividad del Señor Vitale en un todo de conformidad con las reglas establecidas en las Resoluciones interpretativas, de carácter general, N° 09/85 CJPER, N° 088/11 CJPER y N° 003/18”.Refirió luego que la suma retroactiva (los $ 3.129.676,13), se comenzaron a abonar “a partir de noviembre de 2019, bajo el Código 544, en cuotas actualizadas y el saldo de este retroactivo se fue liquidando siguiendo las pautas previstas en las Resoluciones N° 088/11 CJPER y N° 003/18 CJPER”.El 6 de abril de 2018 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke,. El ex perito se encuentra cumpliendo su condena en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná., que fue condenado a 3 años de prisión condicional luego de haber aceptado su culpabilidad en el delito.Además, se señaló que conseguía clientes en el mercado ilegal con la apoyatura de Eduardo Ramón Borgogno y de Mario López Alonso, Bertoni,

Vitale reclamó haberes jubi... by Entre Ríos Ahora