Joven asesinada durante una fiesta: un hallazgo complicó al policía detenido

El fiscal Jorge Viego espera por completar todavía algunas fichas más del rompecabezas que explique cómo. La vida perdida de Agustina Galarza, la detención de dos hermanos, uno de ellos policía, y una discusión previa son algunas de los elementos que analiza el investigador.Aun sin el arma de donde salieron las balas, de la vereda y calle Darregueira al 2500 se rescataron plomos y casquillos de balas 9 milímetros., precisó el fiscal, sobre Rodrigo Jorge Delgado (32), ya exonerado de la Policía Bonaerense, según Asuntos Internos.

El dueño de casa, Facundo Sepúlveda (26), aseguró que, junto a su hermano Mauro Daniel “porque tenían problemas con unos amigos míos”. Eran tres de unos 30 asistentes a su fiesta de cumpleaños, en el domicilio del barrio Thompson.Sepúlveda contó que los Delgado y un tercer hombre se fueron “enojados” y volvieron a los 15 minutos pero se quedaron afuera. Para ese entonces, alrededor de las 7, ya varios invitados se habían ido, incluso algunas amigas de Agustina. “Me quedo un rato más porque la estoy pasando bien. Estoy feliz”, les dijo la chica.“Nos quedamos charlando con Agustina. Ella me pidió que le sirviera un fernet. Estaba en el medio de la casa, frente a la puerta, con la hermana al lado”, recordó el anfitrión sobre los instantes previos al ataque.“Estaban los chicos ahí (por los Delgado y un tercero) charlando. Luego se suben todos al auto y el que manejaba es el que dispara. Lo vi apuntando con un revólver a la casa”, dijo el joven que pudo observar a través de la persiana baja.Aseguró que el primer tiro no salió y le dio tiempo a gritarle a todos que se tiraran al piso. “Mi mamá estaba acá en la ventana y le dije ‘correte’. Ella (por Agustina) quedó tildada y la hermana lo primero que hace es como agacharse” describió. Luego, la chica cayó desvanecida al suelo y decidió trasladarla en su auto hacia el hospital provincial José Penna, al que llegó sin vida.Para corroborar los dichos de Sepúlveda y a pedido del fiscal, agentes de Policía Científica volvieron este lunes al lugar del hecho para medir la altura y distancia de los disparos desde el lugar donde estaría el auto estacionado. En ese vehículo, después de la balacera, huyeron los hermanos Delgado y otro hombre, que actuó como testigo para la policía.Trascendió que junto a Mauro Daniel habrían intentado frenar a Rodrigo, el más alterado, para que no utilizara el arma. Según Sepúlveda, quien dijo haber oído once disparos, no sabía que era policía y un amigo en común lo llevó a la fiesta. “Podría haber lastimado a un montón de personas. Estaba mi sobrino, mi sobrina, mi mamá, todos festejando mi cumpleaños”, remarcó.La madre de Agustina Galarza pidió que el autor de los disparos "no salga más y que se haga Justicia” al hablar ante varios móviles televisivos. "Mataron a mi hija de 20 años, me sacó a mi hija, no puede ser que un policía haga esas cosas. Quiero que se haga justicia, que esa persona pague porque no me va a devolver a mi hija, que se pudra en la cárcel", dijo Rocío.Recordó que su hija era la primera vez que salía después de dos años ya que se había separado y estaba "sufriendo de amor”, según su mamá. “Yo le insistía para que saliera, para que viera a sus amigas. Salí a disfrutar de la vida, sos hermosa”, le decía.Ese sábado por la noche, Agustina se había ido a la fiesta directamente desde el boliche donde trabajaba, junto a su hermana. “Había un after y fueron con su grupo de amigas, porque Agustina hace rato que no estaba saliendo. Del bar venía a casa, siempre volvían juntas las dos".La madre de la víctima manifestó que, según le contó su otra hija, "en un momento hubo una discusión entre unas personas dentro de la fiesta", y que "a algunos los sacaron a la calle y cerraron el portón para que no puedan volver a entrar"."Mis hijas quedan adentro de la casa, estas personas se van, vuelven y empiezan a disparar. Mi hija me dice 'mami, cuando se escuchaban las balas, Agustina me sacó del brazo y cuando me doy vuelta se desplomó'", añadió la mujer, quebrada."Era una chica que no tenía maldad con nadie, no entiendo, todavía no caigo al ver su cama, su ropa, sus cosas, me sacaron un pedazo de mí", expresó la mujer, madre de otros tres hijos.