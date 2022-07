Fue a bailar y terminó golpeado: “Nadie paró el brutal hecho”, contó familiar

Un joven resultó ferozmente golpeado por otro grupo de chicos. Contó a Elonce cómo se desencadenaron los hechos acontecidos en la madrugada del domingo. Ocurrió en un boliche de la zona del Puerto de Paraná.Terminó con fuertes golpes y derrame en sus ojos, en la cara y en el cuello. Le debieron hacer puntos en la mejilla.”, empezó a relatar a. En todo momento dejó constancia de que ellos “no habían ido a buscar problemas”. Asimismo apuntó que a la media hora del primer hecho, “este chico lo arrinconó y empieza a decirle cosas a mi amigo y él, volvió a sacárselo de encima, ignorándolo”.El muchacho detalló que luego,: “Primero me pegó un codazo y cuando me di vuelta, me dio una piña en la mejilla. Me fui a buscar a alguien de seguridad, me tuvieron de acá para allá y cuando lo encontré, una de las chicas fue corriendo y empezó a decirle que yo las había acosado, que las había manoseado, que las había rozado, lo que era totalmente mentira”.“El patovica no me dio ni tiempo a explicarle, me sacó a los empujones. Cuando me quiero dar vuelta para decirle una vez más que me escuche, el chico me pegó una piña que terminé cayendo al piso y alcancé a pegarle, pero despacio, para defenderme”, siguió contando.Al ser consultado, apuntó que no tuvo contacto con las chicas. “No soy de socializar mucho, no me acerqué a ellas. Estuve con mis amigos, salí unos segundos para tomar aire y ahí me agarraron. Estaba ahí dos policías, un hombre y una mujer, y cuando uno de mis amigos les pidió que hagan algo, que me lo saquen de encima la mujer policía dijo ‘que se joda’. El otro policía quedó de brazos cruzados, mirando, como todos”.Del grupo de amigos, fue el joven que terminó denunciando los hechos, el único agredido ferozmente, manifestó.. “Por el momento no fueron identificadas las personas que lo agredieron. Estamos esperando que curso toma la causa”, dijo el progenitor aLa tía del joven entendió que “las personas que habrían tenido que parar esta golpiza tremenda que le dieron, no lo hicieron. Tanto los dueños del boliche, el personal de seguridad como la policía, que no pararon esto, van a tener que hacerse cargo.; quiero que esta gente se haga responsable de lo que pasó. No puede ser que uno tenga que agachar la cabeza, porque respeta a los de seguridad o de la policía y cuando ellos tienen que responder por alguien, no lo hacen, incitan a la violencia porque decir ‘se lo habrá buscado’, no corresponde”. Y puso como ejemplo “el caso de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell que sigue impune. A mi sobrino le hubiese podido pasar lo mismo”.