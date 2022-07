Continua la búsqueda de hombre atrapado entre escombros en una casa derrumbada

Sociedad Se derrumbó una casa en la barranca del río y rescataron a personas atrapadas

Brigadas de rescatistas continúan la búsqueda de un hombre que permanece atrapado entre los escombros de una casa que se derrumbó anoche, en Rosario, de donde ya fueron rescatadas otras dos personas con vida entre las ruinas de la vivienda.Bomberos Voluntarios, Zapadores y el personal de Defensa Civil del municipio trabajan a contrarreloj para rescatar al hombre, de 52 años, entre los escombros de la vivienda siniestrada, ubicada en calle Superí al 200 del barrio Alberdi, al norte de Rosario.Se trata de Ariel López, hijo del dueño de la casa, (Luis, de 88 años), quienes junto a un inquilino (de nombre Facundo), se encontraban en el interior del inmueble al momento del derrumbe.Tanto el adulto mayor como la persona que alquilaba fueron rescatados esta madrugada y pese a sufrir heridas, no corren riesgo sus vidas.El hombre de 88 años fue el primero en ser rescatado y atendido por los médicos del SIES.En tanto, el inquilino de la vivienda fue rescatado esta mañana tras un arduo trabajo del personal de Defensa Civil y Bomberos Zapadores.El hombre, que presenta una fractura en la cervical, fue derivado al Hospital Clemente Alvarez, donde se recupera.En las primeras horas de esta tarde, los brigadistas sumaron una retroexcavadora y un perro de búsqueda y rescate, para ubicar al hombre que quedó bajo los escombros.El director de Defensa Civil del municipio local, Gonzalo Ratner, aseguró que el personal de rescate procura encontrar a la persona atrapada, pero que en la tarea “están arriesgando demasiado, porque hay una estructura colapsada”."Por un lado existe una estructura colapsada y otra en pie pero muy inestable”, advirtió el funcionario, y precisó que se trata de la tercera planta de la casa.“Seguir excavando debajo de eso y con personal en el lugar es mucho riesgo”, aseveró.“Seguimos con las tareas operativas desde el momento cero y con la expectativa de rescatar a la víctima. Todavía no pudimos ubicarla”, dijo Ratner a la prensa apostada en el lugar.Sobre el lugar donde podría encontrarse atrapado el hombre, el Director de Defensa Civil, opinó: “tal vez estaría en la planta inferior, no lo sabemos, pero la principal complicación ahora es el riesgo para los rescatistas”, al remover el lugar.“No queremos que haya más víctimas”, remarcó el funcionario municipal.Por su parte, una mujer que se identificó como María del Mar, sobrina del dueño de la casa, dijo a Canal 3 de Rosario que su tío es arquitecto, que “está sorprendido por lo que pasó" y que nunca tuvo una advertencia ”de que podría ocurrir un derrumbe".“Era muy precavido a la hora de hacer sus obras”, aseguró la mujer, que calculó además que la casa derrumbada tiene una antigüedad de “más de 30 años”, aunque los departamentos de la parte superior “son relativamente nuevos”.