Acusado de asesinar a su abuelo regresó a la escena del crimen y lo detuvieron

El joven con problemas psiquiátricos y de adicciones que desde ayer era buscado como principal sospechoso de haber asesinado a puñaladas a su abuelo en una casa del partido bonaerense de Florencio Varela fue detenido hoy cuando regresó a la escena del crimen, informaron fuentes policiales y judiciales.



Se trata de Braian Diego Ezequiel Juárez (29), quien fue aprehendido cuando volvió a la misma vivienda situada en la calle Lugones al 800 de la localidad de Bosques, en el sur del conurbano, donde ayer por la mañana se descubrió el homicidio de su abuelo Ramón Juárez (79).



Fuentes judiciales precisaron a Télam que el imputado primero fue retenido por otros familiares y conocidos de la víctima cuando lo vieron acercarse al domicilio donde convivía con su abuelo y donde se produjo su crimen, y luego entregado a policías del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 4ta. de Florencio Varela que desde anoche vigilaban la zona ante la posibilidad de que el acusado regresara creyendo que no había nadie, lo que sucedió a primera hora de esta mañana.



Juárez quedó detenido a disposición de la fiscal María Nuria Gutiérrez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 4 de Florencio Varela, quien le imputa el delito de homicidio.



La fiscal decidió que, si está en condiciones de declarar, hoy mismo indagará al joven Juárez, pese a los presuntos problemas de salud mental que según su entorno tiene, y que luego se realizará una pericia psiquiátrica para determinar si comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones, indicaron las fuentes.



El hecho fue descubierto ayer por la mañana en la mencionada casa de la calle Lugones, cuando la hija de la víctima fue hasta la vivienda preocupada porque no tenía noticias de su padre y lo halló asesinado sobre la cama.



La mujer llamó al 911 y de inmediato arribó personal policial y un médico que constató que el jubilado presentaba múltiples heridas contuso cortantes en cuello y rostro, y que llevaba muerto unas seis horas, dijeron los informantes.



La presunta arma homicida fue una cuchilla de cocina que fue secuestrada en la escena y preservada para peritajes.



Según las fuentes, el jubilado mantenía conflictos con su nieto, quien padece esquizofrenia y adicción a las drogas y que, de acuerdo a una vecina, abandonó la vivienda poco antes del hallazgo del cadáver de su abuelo.



Esta misma vecina contó a los pesquisas que no veía a Juárez desde hacía dos días, añadieron los voceros.



En tanto, los investigadores descartaron el móvil del robo ya que no había ingresos violentados ni desorden en la vivienda de la víctima.