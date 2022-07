Asesinaron a un jubilado y buscan a un nieto que padece problemas de adicciones

Un jubilado fue encontrado hoy asesinado en su casa del partido bonaerense de Florencio Varela y los investigadores buscan al nieto con el que convivía la víctima y quien padece problemas psiquiátricos y de adicciones, informaron fuentes policiales.



El hecho fue descubierto esta mañana, en una vivienda situada en la calle Lugones al 800, en dicho partido de la zona sur del conurbano, donde residía el fallecido Ramón Juárez.



Fuentes policiales informaron a Télam que la hija del jubilado llamó al 911 para denunciar que al no tener noticias de su padre ella se acababa de presentar en el domicilio donde lo halló muerto sobre la cama.



Al arribar al lugar, personal médico policial constató que el jubilado presentaba múltiples heridas contuso cortantes en cuello y rostro, y que llevaba muerto unas seis horas, dijeron los informantes.



Según las fuentes, el jubilado mantenía conflictos con su nieto, quien padece esquizofrenia y adicción a las drogas y que, de acuerdo a una vecina, abandonó la vivienda poco antes del hallazgo del cadáver de su abuelo.



Esta misma vecina contó a los pesquisas que no veía a Juárez desde hacía dos días, añadieron los voceros.



En tanto, los pesquisas descartaron el móvil del robo ya que no había ingresos violentados ni desorden en la vivienda de la víctima.