Secuestraron armas por caza ilegal de ciervos en zona de Paraná Campaña

Se realizó un operativo de control vehicular en la ruta 12 y el acceso a la localidad de Hasenkamp. El procedimiento se realizó este sábado al mediodía sobre el kilómetro 510.



Personal policial, detuvo la marcha de una pick-up, en la cual se trasladaban dos personas, radicadas en la provincia de Catamarca.

Al ser identificados, se visualizó que transportaban 4 armas de fuego -largas-, un trofeo de Ciervo Axis y dos astas de la misma especie. Sin embargo, no sólo no estaban protegiendo la fauna silvestre, tal como lo regula la Ley Nacional 22.421, sino que también se comprobó que carecían de Licencia de Caza y del Permiso del dueño del campo.



Ante dichas irregularidades, brigadistas de Paraná Campaña procedieron al secuestro de:

- Dos escopetas calibre .12

- Un fusil calibre 30-06

- Un fusil calibre .308

- Un Trofeo de Ciervo Axis

- Dos Astas de Ciervo Axis



Asimismo, se labraron las actas por las infracciones detectadas a la Ley Provincial de Caza, siendo elevadas a los organismos competentes y quedando supeditados ambos ciudadanos catamarqueños, publicó Estación Plus.