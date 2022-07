Rechazaron habilitar la feria judicial para tratar la excarcelación de Christe

Jorge Julián Christe, condenado a perpetua por el femicidio de su pareja, María Julieta Riera, q a través de su defensora, Mariana Barbitta, solicitó la habilitación de día y hora en feria para tratar el pedido de excarcelación y el beneficio de arresto domiciliario hasta que quede firme el fallo condenatorio.El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el planteo de Jorge Julián Christe. Esa solicitud ya había sido rechazada por la Cámara de Casación Penal, y por eso Christe acudió ante el STJ, que tratará el tema en audiencia en agosto próximo. Pero su abogada urgió una resolución y por eso peticionó que se abra la feria para resolverlo.Pero el máximo tribunal negó esa vía. «No habilitar la feria judicial solicitada», contestó el STJ, y aconsejó reservar los planteos para la audiencia de tratamiento de la excarcelación que ya tiene fecha, el 3 de agosto, oportunidad en la que el propio Christe podrá asistir. El revés no fue bien recibido por la defensora, que entendió que «de forma arbitraria y sin la debida fundamentación, han decidido rechazar la solicitud de habilitación de feria para tratar el pedido de excarcelación en beneficio del Sr. Julián Christe». Ante esa situación, Barbitta interpuso un recurso de reposición» y además hizo reserva de impugnación extraordinaria ante otra sala del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y dejó abierta la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.La decisión del jurado, integrado por doce personas en igualdad de género, fue por unanimidad y se tomó luego de casi dos horas de deliberaciones, al término de cinco días de un juicio que se desarrolló en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia. Tras el veredicto, el fiscal Ignacio Arambery solicitó al juez la detención efectiva de Christe y que revoque la prisión domiciliaria puesto que existían riesgos de fuga. La defensa, a cargo del abogado Franco Azziani Cánepa y Ladislao Uzín Olleros, pidió que sea rechazada la petición. El juez Elvio Garzón hizo lugar al pedido de la Fiscalía y revocó la prisión domiciliaria y ordenó que Christe sea enviado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. El 15 de abril de 2021, Christe fue enviado nuevamente a la cárcel.Christe, hijo de la exjueza Ana María Stagnaro, cuestionó esa sentencia y acudió ante la Cámara de Casación Penal, que todavía no se ha expedido. En el ínterin, cambió de abogados: Azziani Cánepa y Uzín Olleros dejaron de representarlo, y ahora lo defiende Mariana Barbitta, especialista en Derecho Penal, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA). Pero antes de debatir la cuestión de fondo, Barbitta solicitó a la Justicia que se le otorgue a Christe arresto domiciliario y pueda abandonar la Unidad Penal N° 1.Esa petición, la prisión domiciliaria, fue discutida en Casación este martes 26 de abril. En otra audiencia ante la Cámara de Casación, que todavía no tiene fecha, según aclaró la defensora Barbitta, se discutirá la condena a perpetua.«Ya se cumplió más de un año desde que el Jurado lo condenó erróneamente debido a la arbitraria actuación de quienes intervinieron en el proceso penal como acusadores y peritos oficiales, sin que se haya fijado aún una fecha de audiencia en la Cámara de Casación Penal de Paraná para revisar su condena», planteó la defensora en su nuevo escrito.Pero ante el rechazo del STJ la vía que se abre es la Corte para tratar la excarcelación. Mientras, sigue en espera de la fecha de audiencia para revisar la condena en segunda instancia, la Cámara de Casación Penal. (Entre Ríos Ahora)