Violento choque de camiones: se desprendió motor y un conductor quedó atrapado

Foto 1/3 Foto 2/3 Gentileza Diario El Sol Foto 3/3 Gentileza Diario Río Uruguay

El siniestro ocurrió pasadas las 20.30 horas de este vienes, en el kilómetro 262 del sentido de circulación sur-norte de la Autovía Gervasio Artigas.



El conductor de un camión Scania con acoplado, chocó de atrás a otro rodado de gran porte de marca Mercedes Benz que trasladaba postes de pino.



Cesar Giménez, quien iba al mando del camión que fue embestido, dijo a Diario Río Uruguay: “Venía circulando de Concordia a Federación y me chocó de atrás”. Subrayó que “aparentemente el muchacho (del Scania) se durmió, porque le consultamos lo que le pasó y no sabe”.



Además, Giménez señaló que el impacto que recibió “fue muy brusco, nos llevó contra el volante y nos arrastró más de 150 metros”.



A raíz del siniestro, el conductor del Scania, identificado como Leonel Roger Rigoni con domicilio en Federación, quedó aprisionado entre los palos de pino del acoplado del otro camión. Debieron trabajar en conjunto tanto Bomberos Voluntarios como Zapadores para poder rescatar al hombre. Para ello, se extrajo la puerta izquierda y se desplazó el frontal interior, indica El Sol.



Una vez finalizadas las tareas de rescate, Rigoni fue trasladado en una ambulancia hacia el hospital Masvernat.



Como consecuencia del fuerte choque, el Scania “perdió su motor” quedando desparramado sobre la calzada.