Una bala ingresó por el ventanal de una vivienda y se incrustó en un sillón

Vecinos del barrio que rodea al Tiro Federal, de Concepción del Uruguay, encontraron este viernes una bala en el living de su vivienda, ubicada en calle Rancho Doble S.



El propietario de la casa comentó a La Pirámide que la bala ingresó por un ventanal y quedó incrustada en uno de los sillones.



El hombre señaló que “por suerte no había nadie en la vivienda, de ser así, estaríamos hablando de una verdadera tragedia”. Además, comentó que “la bala provino del Tiro Federal” y agregó que “no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características”.



El vecino indicó que hace tiempo no se escuchaban detonaciones, pero en las últimas semanas, sobre todo sábados y domingos, comenzaron a oírse.



Su hipótesis es que la bala provino del Tiro Federal. “Nosotros solicitamos a las autoridades que cierran el lugar o lo acondicionen, no puede ser que se les escape una bala”, sostuvo.