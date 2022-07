Un joven de 18 años murió mientras hacía una acrobacia con su moto

Sólo se escuchaba el rugir de unas 10 motos, a esa hora del jueves por la noche, en el punto donde la Avenida Savio se transforma en autovía de ruta 6, en el acceso oeste de Río Tercero, Córdoba.



Primero fueron las picadas, según algunos testimonios. Pero apenas después, llegó la peor acrobacia: acostarse boca abajo sobre el asiento de la moto, sin tomar contacto con los frenos. Así lo relataron ya varios testigos en los Tribunales locales.



Allí sucedió el peor desenlace: Luciano Villagra, de 18 años, perdió la vida. Junto con un compañero, que habría estado en la misma posición, habrían impactado en la parte trasera de una camioneta, a la altura de barrio Parque Monte Grande. Muy cerca de donde la víctima fatal vivió siempre junto a su familia.



Ahi todos conocían a “Lucio”, como le decían en el barrio. Antes de practicar en moto, como lo hacía últimamente, también rodaba en bicicleta en una escuela de ciclismo de la ciudad.



Cuentan que tenía proyectos de ser peluquero, como su hermano, y poder atender en el barrio, el más cercano al polo industrial químico de Río Tercero.



“Su papá trabaja en la Municipalidad”, sumó otro vecino, para describir la tragedia.



Tras el siniestro, hubo un gran despliegue de casi todo el barrio hacia el lugar. Casi nadie lo podía creer.



Testimonios y pericias

Esas presuntas maniobras o acrobacias de riesgo sobre la autovía son las que ahora está procesando como información el fiscal Alejandro Carballo, ens los Trbunales de Río Tercero.



En principio, según los primeros testimonios, casi una docena de jóvenes se disputaban los espacios y el podio con las picadas en motos de 110 cc., a toda velocidad. Resistencia y adrenalina para llegar al podio. Luego, al menos un par se habría montado boca abajo sobre el asiento sin tocar los frenos. Así habría sucedido la secuencia fatal.



Consultado por La Voz, Carballo confirmó que este viernes imputó a Marcos Campos (18) y ordenó su detención. Es quien iba al lado de Villagra, en la misma posición sobre su rodado.



Al menos sobre esa versión se inició la causa judicial, a partir de datos brindados por una decena de testigos en la Fiscalía, en la mañana de este viernes. Carballo prercisó que, por ahora, pesa sobre Campos la imputación de homicidio culposo agravado por la conducción peligrosa.



Respecto al conductor de la camioneta, que sería el otro rodado que participó en el incidente, se presume –al menos en principio– que si el impacto es por alcance (es decir chocado por otro desde atrás) el conductor no tendría responsabilidad penal.



El tránsito en el lugar del siniestro se interrumpió durante un par de horas. Luego se optó por abrir un desvío para no demorar la circulación vial en un sector de intenso tráfico.



La Policía confirmó que cuando llegó al lugar del hecho, la víctima estaba “acostada de cúbito ventral sobre la carpeta asfáltica” (en el carril que circula hacia el centro de la ciudad) y que presentaba “un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica”.



La fuerza policial indicó, además, que “varios testigos presenciales manifestaron que circulaban alrededor de 10 motocicletas haciendo picadas, y que dos de ellas se tocaron entre sí y terminaron impactando con una pick up en movimiento”. La camioneta era conducida por un hombre de 47 años, también de Río Tercero”.



Los pesquisas también remarcaron que la moto “en la que se trasladaba el fallecido fue secuestrada por personal de Investigaciones, ya que fue retirada antes de la llegada del personal policial, por directiva de la Fiscalía”.



El fiscal también ordenó que se incautaran elementos de eventual prueba que luego se evaluarán. Hubo peritos que se encargaron de esa tarea y los resultados se esperan para los próximos días.



Una vecina señaló que había visto en ese sector varias veces el raid de picadas y, también, cómo hacían esas maniobras de acostarse boca abajo sobre la moto, mientras circulaban.



Una vez que el rumor del siniestro fatal comenzó a recorrer las calles de Río Tercero, en la noche del jueves, conocidos y amigos del joven Villagra no podían entender tan triste final.