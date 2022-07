Hombre que se llevó de tiro un auto aclaró por qué lo hizo: “No soy un ladrón”

“No somos ladrones”

En los últimos minutos del pasado domingo, un Fiat Spazio, que se encontraba estacionado en Concepción del Uruguay, fue remolcado por una camioneta Saverio. La Policía secuestró luego ambos rodados.El imputado por el supuesto robo, dio detalles de lo sucedido y aseveró que todo se originó en que quienes le habían comprado el vehículo “no hacían la transferencia”Federico Giarrizzo contó que el auto que se llevó era de su esposa y está a su nombre. Lo vendió hace dos años a estas personas, que pese a los intentos de lograr que se transfiriera, jamás le hicieron caso.”, aseveró.Sostuvo que “”, lo llevó a tomar una decisión tajante.“No quise seguir en esta situación y. Sé que el método usado estuvo mal y no correspondía, pero fue lo que me salió. Así fue que me denunció, después quiso retirar la denuncia y no se lo aceptaron”, expresó.El comerciante denunciado por el supuesto robo, fue terminante al señalar que “l. Nunca se fijaron ni se interesaron en saber quién era el titular y así se hubieran dado cuenta que está a nombre de mi señora.”Continuando con su relato, Giarrizzo resaltó: “. Es un auto destruido que no vale nada y si lo hice,. Lo que más me duele es lo de la camioneta, que es de un amigo que me hizo el favor. Ojalá se sepa la verdad y que la gente sepa lo que sucedió. No somos ladrones de autos”, finalizó en declaraciones al portal