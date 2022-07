Crimen de las hermanas en Rosario: autopsia reveló la mecánica de los homicidios

Policiales Hay dos detenidos por el crimen de las hermanas en Santa Fe

Dos hombres detenidos, uno de ellos un joven de nacionalidad paraguaya, y un menor prófugo, que podría ser el autor material de los homicidios, es lo que aportó hasta ahora la investigación sobre el doble crimen de Marianela y Estefanía Gorosito, de 25 y 28 años respectivamente, cuyos cadáveres fueron encontrados el miércoles en un descampado en las afueras de la ciudad de Rosario.En la trama de este doble crimen aparece la sombra del narcotráfico, no sólo por las características de las ejecuciones de estas dos mujeres, sino también por las relaciones de las víctimas, que concurrían todas las semanas a visitar a presos del pabellón Nº4 de la cárcel de Piñero, donde se encuentran alojados reclusos vinculados a la banda de Esteban Alvarado, gente que conjugaba dos perfiles delictivos: ladrones de autos y narcos.Se confirmó que Estefanía falleció de ocho disparos, dos de ellos en la cabeza. Y Marianela murió a causa de cuatro balazos. Dos proyectiles también impactaron en el cráneo, según la autopsia.Uno de los detenidos es William Alberto Espinoza López, de 18 años, un joven de nacionalidad paraguaya que fue detenido por Gendarmería el martes a la noche en un control de rutina. Vive en villa Banana, en el oeste de Rosario. En el auto, un Citroën C3, encontraron rastros de sangre, por lo que luego se lo vinculó con el doble asesinato. Ese joven fue quien trasladó los cuerpos de las dos mujeres, según confesó. Pero no habría sido el que disparó contra las hermanas Gorosito.El automóvil concentró otro punto en la investigación. Porque se detectó que el Citroën C3 había sido denunciado como robado pocos unos minutos antes de ser secuestrado por la Gendarmería. La maniobra parece extraña, por lo que el dueño del auto, Damián R., de 30 años, quedó detenido. El hombre dio un testimonio que no convenció a los investigadores. Dijo que el martes a la tarde había dejado el vehículo con las llaves puestas en la puerta de su casa, en Melián al 6300, en pleno barrio Las Flores, y que en ese momento desapareció el rodado. La denuncia la realizó en la subcomisaría 20.La vivienda de ese hombre fue allanada, junto con otra casa donde viviría un menor, que habría participado como autor material del doble homicidio. Se presume es que Damián R. pudo haber suministrado el vehículo para que el joven paraguayo trasladase los dos cadáveres al descampado en Cabin 9, donde los arrojó. En ese lugar se encontró una sola vaina calibre 9 mm junto a los cuerpos.La sospecha que manejan en la brigada de Homicidios de la AIC es que el doble asesinato se produjo en otro lugar. Los rastros de sangre encontrados en el auto dan esa pista. Pero aún no se sabe dónde mataron a las hermanas Gorosito. Las hipótesis están abiertas por ahora sobre el móvil del crimen. La principal sospecha es que hay un trasfondo vinculado al narcotráfico, pero en el que también se podrían mezclar deslealtades.Lo que está claro es que Marianela y Estefanía Gorosito concurrían casi todas las semanas a visitar a internos del pabellón Nº4 del penal de Piñero. Una versión que circula es que en la cárcel Estefanía tenía relación con el recluso Uriel A., detenido junto con su hermano Sebastián –que salió en libertad- por robo de autos. Esa actividad delictiva podría unir los cabos con el menor que está prófugo, ya que es sospechoso en casos de sustracción de vehículos.Una testigo de identidad reservada fue la que aportó datos que parecen fortalecerse en las últimas horas en la investigación. A la par de estas visitas permanentes a la cárcel las dos víctimas también habrían estado vinculadas por su entorno familiar a la venta de drogas en la zona oeste, en el barrio Santa Lucía. Hasta ahora lo único que pudieron sacar en limpio los investigadores es que los cuerpos de las dos mujeres fueron trasladados por el joven paraguayo en el Citroën C3.De ahí en adelante el móvil aún no está claro, aunque por las características del doble homicidio los investigadores sospechan que estaría ligado a una trama narco. También circula otra hipótesis que el doble crimen podría ser como consecuencia de una deuda con Los Monos, banda a la que habrían traicionado para abastecerse de drogas mediante el clan Alvarado. (La Nación)