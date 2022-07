Pidieron elevar a juicio la causa por el asalto a corralón: hay tres imputados

, antes de la feria judicial se solicitó la remisión de la causa a juicio. Tras la reanudación de la actividad, a partir del lunes, seguirán corriendo los tiempos procesales.Recordemos que el violento asalto al hijo del dueño de un corralón, al que los delincuentes le robaron una mochila con dólares y lo hirieron con dos disparos de arma de fuego ocurrió el 16 de Julio de 2021., en diálogo con el programa, aseguró que la investigación penal preparatoria (IPP) finalizó y unos días antes de que comience la feria judicial se solicitó la remisión de la causa a juicio y ya se corrió traslado del expediente.El lunes cuando se retome la actividad en Tribunal “seguirán corriendo los plazos a la querella para que contesten, y posteriormente se hará para la defensa de los imputados”.Sobre los supuestos autores que llegarán a juicio, el fiscal, dijo: “Son dos que llegarán como autores materiales (Lemos y Quatrín), y uno como instigador (Sione) que está sindicado desde el primer momento”. Agregó que “han hecho una suerte de pacto de silencio, nunca hablaron”.“Hemos juntado muchas evidencias pero las mismas no nos han permitido a nosotros determinar si iba (en el vehículo) una tercera persona. La modalidad delictiva es perfectamente compatible con dos o tres personas; uno podría haberse subido por atrás e irse para adelante del rodado.Esa tercera persona sindicada originariamente por unos testigos de identidad reservada no se pudo corroborar”, relató además sobre la causa.Al ser consultado por, Budasoff manifestó que “una cosa es la investigación policial y otra, la judicial. En algún momento los caminos se cruzan, pero hay diferentes reglas, las de procedimiento y en el avance de la investigación se tienen que respetar las garantías y los derechos. No podemos avanzar en una investigación penal violando garantías porque si no nos transformamos en aquello que nosotros queremos perseguir y reprimir. Desde la investigación policial hubo muchas versiones en el comienzo, como de gente de la calle que no ratifica después, llamados telefónicos que después no se pueden corroborar y empieza una suerte de sobreinformación. Los fiscales no nos cerramos en una sola hipótesis; cuando se va cerrando la investigación policial y se va cruzando con la judicial, necesariamente llegamos a lo que llamamos, nuestra teoría del caso que termina limpiando o desterrando las otras hipótesis que no pudieron ser corroboradas”, explicó el fiscal.En el caso de Nuñez, recordó el fiscal que fue sobreseído: “No hay evidencias suficientes para inculparlo en el juicio”, dijo agregando que podría ser citado como testigo en el juicio.“Lo que voy a sostener en el juicio y voy a tratar de convencer al jurado de que es así, salvo que alguna evidencia me muestre que las cosas hubiesen podido ser de otra manera, es que Lemos y Quatrín son responsables de robo agravado por uso de arma de fuego y una tentativa de homicidio criminis causa, cuando ellos intentaron matar a Ferreyra porque se resistía de una manera proactiva, a ser despojado de la mochila y el dinero”, aseveró en el mismo sentido. En cuanto a Sione, “será llevado a juicio por la instigación del robo agravado por el uso de arma de fuego”, añadió el fiscal.