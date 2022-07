Buscan a un mochilero de 23 años cuya familia perdió contacto hace 13 días

Un joven de 23 años, que hace más de un mes partió de la localidad pampeana de Anguil como mochilero, es intensamente buscado por familiares y amigos, quienes denunciaron ante la policía local que no tienen contacto con él desde hace 13 días.



Según fuentes policiales, se trata de Malcom Jesús Rodríguez, quien partió el 8 de junio de la localidad pampeana de Anguil, a unos 22 kilómetros de Santa Rosa, con su mochila, la carpa y un celular, con el que mantenía contacto frecuente con la familia.



“No tenemos ninguna novedad”, dijo en declaraciones a Télam la madre de Malcom, Andrea Cuellar.



Relató que "él hacía un trecho del viaje caminando y otro a dedo" y que cuando llegó a Bahía Blanca desde esa ciudad caminó hasta "Punta Alta y allí estuvo una semana”.



“Luego siguió su rumbo a Pigüé y allí perdí el contacto”, indicó y destacó que “se fue bien desde casa, no pasó nada en la familia, no hubo ningún problema”.



Añadió que lo que más quiere es “saber es cómo está”.



"Cada tres o cuatro días tenía contacto, cada vez que agarraba señal me mandaba un mensajito", aseguró asimismo al canal de noticias TN Andrea, quien recordó que el último contacto con su hijo fue el 8 de julio cuando le dijo que iba camino a Pigüé.



El pasado lunes, la mujer realizó la denuncia en la sede policial de su casa, que se comunicó con la seccional de Pigüé, donde hay testigos que aseguran haberlo visto en ese departamento y que "tomó un tren rumbo a Buenos Aires".



Fuentes policiales de Pigüé afirmaron a Télam que "la denuncia" por la desaparición del joven "fue realizada en La Pampa el día 8" de julio.



Según señalaron, la policía pidió información a "los hoteles" de la ciudad para saber si Malcom había reservado una habitación "pero no lo encontraron".



"Se había comunicado que el muchacho venía a Pigüé y él se iba a comunicar con la madre", indicaron, y añadieron: "Nunca dimos con el joven y no tenemos cámaras (en la estación de trenes) para poder dar con el pibe" y saber si finalmente tomó un tren rumbo a Buenos Aires como aseguran testigos.



Malcom es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones, pelo color negro, tiene barba, mide 1,70 metros y posee un pequeño tatuaje en la espalda de un dragón.



Se fue de su casa usando remera y pantalón negro, borcegos marrones, una mochila azul y negra con sus prendas de vestir, una bolsa de dormir verde y una carpa color naranja.



Ante la posibilidad de aportar datos sobre su paradero, la policía solicitó que se comuniquen al 911.