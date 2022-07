Un insólito hecho ocurrió este jueves a la madrugada en Azcuénaga al 6500, del barrio 20 de Junio en la capital santafesina. Un joven intentó robar en una casa en construcción y quedó atrapado en una reja. Fue rescatado por la policía y los bomberos, y quedó aprehendido. Pero posteriormente, fue liberado este jueves al mediodía.

El parte policial indica que cerca de las 4.00, efectivos policiales fueron alertados por la central de emergencia 911 y acudieron al domicilio ubicado en la intersección Pasaje Bonazzola. En el lugar encontraron al hombre de 30 años, cuyas iniciales son C. D. D., que se encontraba atrapado entre una reja y la puerta principal de la vivienda. El sujeto no podía salir bajo sus propios medios y sin lesiones aparentes.Ante esto, los efectivos revisaron al hombre para corroborar que no tenga ningún arma y ante la negativa, intentaron ayudarlo para que pueda salir, pero no pudieron. Es por eso que solicitaron la asistencia de Bomberos Zapadores, que llegaron a los pocos minutos y con herramientas específicas pudieron liberarlo.Posteriormente, el individuo fue trasladado por personal de la Subcomisaria 12° de Policía UR"I", hacia la sede policial en calidad de aprehendido. La fiscal que intervino fue Yanina Tolosa, quien dispuso que C. D. D. sea identificado por el delito de "tentativa de robo".Según pudo conocer, el hombre fue liberado este jueves al mediodía.