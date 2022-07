Volvieron a pedir la excarcelación de Julián Christe, condenado a perpetua

Jorge Julián Christe, condenado a perpetua por el femicidio de su pareja, María Julieta Riera, volvió a plantear un pedido de excarcelación con el argumento de que el fallo que lo puso tras las rejas en 2021 no está firme y por cuanto “se han agravado sus condiciones de detención, sin que exista ningún riesgo procesal que legítimamente permita su privación preventiva de libertad, y sin que su condena se encuentre firme”.



El planteo lo hizo su abogada defensora, Mariana Barbitta, y lo dirigió ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), tras el rechazo que tuvo un pedido similar formulado en marzo último por parte de la Cámara de Casación Penal. Barbitta pidió entonces que se le conceda a Christe el beneficio del arresto domicililario -está bajo prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 desde el 30 de abril de 2020-, pero ante el rechazo en Casación planteó una impugnación extraordinaria que será analizada por el STJ en audiencia que se fijó para el próximo 3 de agosto.



Un argumento para plantear la domiciliaria de Christe es por la situación que atraviesa el hijo de la pareja, LC, de 6 años, “quien se encuentra padeciendo graves afectaciones a raíz del encierro de su padre, las cuales se encuentran constadas por una profesional de la psicología2, según el escrito de la defensora.



“La principal razón que motivó a esta abogada defensora a solicitar el arresto domiciliario de Julián, fue la situación en la que se encontraba -y se encuentra- L.C, cuyo rendimiento escolar, y su situación emocional y psicológica, se vio gravemente afectada por el impacto mediático de la causa, y por la detención de su padre en la Unidad Penitenciaria, situación que implicó un cambio drástico en la vida del menor, ya que, el último tiempo antes del juicio, Julián se encontraba en prisión domiciliaria, lo que le permitía tener un contacto directo, seguido y sano con Liam, sin todas las vejaciones que implica el mundo carcelario”, dice el planteo que llegó al STJ este jueves.



Y agrega: «Por otro lado, mediante esta solicitud de excarcelación -sin perjuicio de que la afectación a L.C continua latente, lo cual me motivó a recurrir mediante impugnación extraordinaria la resolución de Casación- busco el cese de la prisión preventiva que recae sobre Julián, debido a que la condena no se encuentra firme, que no existe ningún riesgo procesal que legitime aquella medida y que en el último tiempo sus condiciones de detención se han agravado». El caso

El 15 de abril de 2021, un jurado popular declaró a Jorge Julián Christe culpable del femicidio de su pareja, María Julieta Riera, ocurrido el 30 de abril de 2020, cuando la arrojó por el balcón del 8° piso del edificio del Instituto del Seguro ubicado en Peatonal San Martín, de Paraná, frente a Plaza de Mayo. Christe fue hallado culpable del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género.



La decisión del jurado, integrado por doce personas en igualdad de género, fue por unanimidad y se tomó luego de casi dos horas de deliberaciones, al término de cinco días de un juicio que se desarrolló en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia. Tras el veredicto, el fiscal Ignacio Arambery solicitó al juez la detención efectiva de Christe y que revoque la prisión domiciliaria puesto que existían riesgos de fuga. La defensa, a cargo del abogado Franco Azziani Cánepa y Ladislao Uzín Olleros, pidió que sea rechazada la petición. El juez Elvio Garzón hizo lugar al pedido de la Fiscalía y revocó la prisión domiciliaria y ordenó que Christe sea enviado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. El 15 de abril de 2021, Christe fue enviado nuevamente a la cárcel.



Christe, hijo de la exjueza Ana María Stagnaro, cuestionó esa sentencia y acudió ante la Cámara de Casación Penal, que todavía no se ha expedido. En el ínterin, cambió de abogados: Azziani Cánepa y Uzín Olleros dejaron de representarlo, y ahora lo defiende Mariana Barbitta, especialista en Derecho Penal, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA). Pero antes de debatir la cuestión de fondo, Barbitta solicitó a la Justicia que se le otorgue a Christe arresto domiciliario y pueda abandonar la Unidad Penal N° 1.



Esa petición, la prisión domiciliaria, fue discutida en Casación este martes 26 de abril. En otra audiencia ante la Cámara de Casación, que todavía no tiene fecha, según aclaró la defensora Barbitta, se discutirá la condena a perpetua.



“Ya se cumplió más de un año desde que el Jurado lo condenó erróneamente debido a la arbitraria actuación de quienes intervinieron en el proceso penal como acusadores y peritos oficiales, sin que se haya fijado aún una fecha de audiencia en la Cámara de Casación Penal de Paraná para revisar su condena”, planteó la defensora en su nuevo escrito. (Entre Ríos Ahora)