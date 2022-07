Habló la joven a la que sujeto intentó abusar: “Me quiso meter a la camioneta”

Una joven vivió un momento de terror cuando llegaba a su casa. Un hombre se bajó de su vehículo, la acorraló y empezó a manosearla en plena calle. “Me quiso meter a la camioneta”, aseguró.La dramática escena ocurrió el pasado domingo cerca de las 20:00 en la calle Arenales, a metros del Cruce de Florencio Varela y quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.Cecilia Álvarez caminaba en dirección a su vivienda cuando Diego De Vita descendió de su auto, la acorraló contra una reja y comenzó a manosearla. “Primero me agarró del cuello y del pelo y me tiró contra la reja”, detalló la víctima.“Cuando ve que se acerca el móvil policial me agarra para meterme al auto. Como no lo logra me decía ‘vení, vení'”, expresó la joven y agregó: “Yo le pedía que me suelte y trataba de calmarme y alejarlo. No quería actuar agresivamente porque era un hombre más robusto e iba a ser agresivo conmigo”.En ese momento, el patrullero frenó delante de la camioneta Fiorino y le impidió el paso. “Cuando veo a la policía me trepo a la reja. Mi instinto era protegerme y empecé a gritar, les hacía señas para que no lo dejen ir”, señaló la joven.

Mientras ella buscó resguardarse, el atacante quiso huir. “Se va tranquilamente hacia el auto e intenta darse a la fuga”, indicó Cecilia aTodo quedó grabado por una cámara de la zona. Tras esta situación, el acusado fue detenido en la Comisaría Tercera de Florencio Varela.“La policía me dijo que dentro de la camioneta había un colchón. Yo estaba en estado de shock y en ese momento no pude hacer la denuncia”, detalló la víctima y aseguró que su tío tuvo que ir a buscarla a la seccional. Sin embargo, a las pocas horas regresó para poder efectuar la acusación y se encontró con una desagradable noticia: su atacante había sido liberado. “La causa está caratulada como abuso sexual simple. Como no me pudo matar, violar ni secuestrar lo dejaron libre”, sentenció indignada la joven.“Esto lo habrá hecho varias veces, estoy segura que no es la primera vez y no va a ser la última porque está suelto. Dejaron a un violador libre”, sostuvo.“Yo tuve suerte porque gracias a Dios pasó un móvil y había una cámara, sino yo no estaría acá”, lamentó y agregó que según le informaron en la comisaría, De Vita tendría antecedentes por abuso sexual a menores. “Si esto no estuviese grabado ni siquiera me creerían, sería un caso más y listo”.Por último, la joven expresó que es “muy indignante e injusto” que ella no pueda salir a la calle por temor a cruzárselo. “Mi vida cambio y la de él no, pero tiene que tener miedo, el escrache social ya está hecho y no va a poder caminar en paz”, concluyó.