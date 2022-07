Violento robo:la tiraron al piso y le dieron un culatazo para sacarle el celular

Dos delincuentes en moto atacaron a una mujer, la tiraron al piso y le dieron un culatazo para robarle el celular este miércoles a la mañana en barrio Sarmiento, en la zona norte de Rosario.El violento episodio ocurrió cerca de las 10 a una cuadra del shopping y quedó registrado por una cámara de seguridad.Patricia, la víctima, contó a De 12 a 14 (El Tres) que salió sin cartera justamente por la inseguridad que existe en las calles de la zona pero llevó el celular porque tenía una imagen del repuesto de moto que necesitaba comprar."Estamos viviendo momentos muy duros. Me tiraron al piso, me dieron un culatazo y tengo un bubón en la cabeza pero el médico me examinó y estoy bien", relató."Me resistí un poco y no pensé en las consecuencias", siguió la mujer que habló de "zona liberada, acá no se ve un policía, y los vecinos llamaron al 911 y no vinieron directamente".La hija de Patricia lamentó lo ocurrido, dijo sentir "una impotencia bárbara" y señaló que "en un año cuatro veces me quisieron robar la bibicleta". La última ocasión fue en abril pasado en JC Paz y Nansen, "y desde entonces decidí no usarla más". "Lo más preocupante es el nivel de violencia", agregó.